Elazığ takımlarının voleyboldaki programları belli oldu

Türkiye Voleybol Federasyonu 2. Ligde mücadele eden Elazığ ekiplerinden EBUAŞ Elazığ Voleybol evinde, Aksaray Gençlik ise Bingöl'de parkeye çıkacak.

Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Lig 15. Grupta 4. hafta, Türkiye Erkekler Voleybol 2. Lig 7. Grupta 6. hafta maçları oynanacak. Türkiye Voleybol Federasyonu resmi web sitesinden yapılan açıklamaya göre Kadınlar 2. Lig'de Elazığ'ı temsil eden EBUAŞ Elazığ Voleybol, 4. hafta maçında 1955 Batman Belediyeyi ağırlayacak. Geride kalan 3 haftada 2 maça çıkan ve 2'sini de kazanan Elazığ ekibi, rakibi karşısında mutlak galibiyet hedefliyor. Müsabaka 21 Kasım Pazar günü saat 13.00'da Yakup Kılıç Spor Salonu'nda oynanacak.

Erkekler 2. Lig'de mücadele eden bir diğer Elazığ ekibi Aksaray Gençlik ise 6. hafta maçında Bingöl'de parkeye çıkacak. Yeni Solhanspor - Elazığ Aksaray Gençlik maçı cumartesi günü saat 13.00'te Solhan Spor Salonunda oynanacak. - ELAZIĞ