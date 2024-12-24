Elazığ Yıldızlar Satranç Birinciliği Sona Erdi - Son Dakika
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Elazığ Yıldızlar Satranç Birinciliği Sona Erdi

Elazığ Yıldızlar Satranç Birinciliği Sona Erdi

Elazığ'da düzenlenen yıldızlar il birinciliği müsabakası, 65 sporcunun katılımıyla tamamlandı.

24.12.2024 15:41
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Türkiye Satranç Federasyonu 2024 faaliyet programında yer alan Elazığ yıldızlar il birinciliği müsabakası sona erdi.

Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Şampiyonasının il ayağı olan Elazığ yıldızlar il birinciliği müsabakaları düzenlendi. Elazığ Atatürk Stadyumunun satranç salonunda başlayan turnuvaya 65 sporcu katılım sağladı. Kıyasıya mücadelelerin ardından 9 farklı kategoriden katılım gerçekleştirilirken dereceye girenlere kupa ve madalya verildi. Müsabakada yarışan, kategorilerinde ilk üçe giren sporcular Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazandı. 21-22 Aralık tarihlerinde Atatürk Stadyumu Satranç Salonu'nda düzenlenen müsabaka ödül töreniyle sona erdi.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Türkiye Satranç Federasyonu faaliyet programında yer alan Elazığ yıldızlar il birinciliği müsabakasına toplamda 9 farklı kategoriden 65 sporcu katılım sağladı. Müsabaka 21-22 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilip son bulmuştur. Kategorilere göre ilk üçe giren sporcular yapılacak olan Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazanmıştır. Yapılan müsabakada dereceye giren takımlarımızı ve antrenörlerini tebrik ediyoruz" denildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Türkiye, Eğitim, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Elazığ Yıldızlar Satranç Birinciliği Sona Erdi - Son Dakika

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