Elazığlı Genç Pehlivanlar Uluslararası Güreş Turnuvası\'nda Başarıya İmza Attı

Mehmet Soysaloğlu Uluslararası Güreş Turnuvası'nda Elazığlı genç pehlivanlardan uluslararası başarı elde etti.

12 ülkenin katılımıyla Artvin'de düzenlenen 2025 Mehmet Soysaloğlu Uluslararası Güreş Turnuvası, büyük bir çekişmeye sahne oldu. Turnuvada Elazığ'ı temsilen mücadele eden sporcular önemli başarılara imza attı. Elazığ Belediyespor Kulübü sporcusu Muhammed Hasan Hüseyin Çelik, 38 kg kategorisinde gösterdiği üstün performansla dikkatleri üzerine çekti. İlk turda Gürcü rakibini 5-2, ikinci turda İranlı rakibini 3-0, yarı finalde Makedon rakibini 8-0 (teknik üstünlükle) mağlup ederek adını finale yazdırdı. Finalde ise Avrupa Şampiyonu Özbek sporcu ile karşılaşan Hasan Hüseyin, ikincilik elde ederek gümüş madalyanın sahibi oldu. Ayrıca genç sporcu, turnuva sonrasında Minikler Milli Takım Gelişim Kampı'na katılmaya hak kazanarak milli takım yolunda önemli bir adım attı. Bir diğer büyük başarı ise TEİAŞ Spor Kulübü sporcusu Muhammed Abdulkadir Çelik'ten geldi. 68 kg kategorisinde mindere çıkan sporcu; İlk turda Makedon rakibini (iki kez teknik üstünlük), İkinci turda Türk rakibini, Yarı finalde Gürcü rakibini 8-2, finalde ise tekrar karşılaştığı Makedon rakibini teknik üstünlükle ve puan vermeden mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bu büyük başarıları yalnızca madalya olarak değil, milli değerlere sahip çıkan, azimli ve disiplinli gençlerimizin yetiştiğinin bir göstergesi olarak görüyoruz. Bu anlamlı zaferlerde emeği geçen tüm antrenörlerimize, kulüplerimize ve sporcularımıza teşekkür ediyor. Bayrağımızı gururla dalgalandıran genç pehlivanlarımızın her daim yanında olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz" denildi. - ELAZIĞ