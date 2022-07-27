Elazığ'ın yetiştirdiği önemli boks antrenörü Cemil Döndü, Türkiye Boks Federasyonu tarafından il temsilciliği görevine getirildi. 1973 Elazığ doğumlu olan Cemil Döndü, 1988 yılında başladığı boks kariyerinde 26 kez milli takım için mücadele etti ve sayısız madalya kazanarak 1998 yılında sporculuk hayatını sonlandırdı. 17 yıldır boks milli takımı antrenörü olarak görev yapan Döndü, Olimpiyat 3.'sü Yakup Kılıç , Avrupa 2.'si Gizem Özer'i yetiştirdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Cemil Döndü, Boks Elazığ temsilcisi oldu - Son Dakika

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