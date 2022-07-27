Cemil Döndü, Boks Elazığ temsilcisi oldu - Son Dakika
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Cemil Döndü, Boks Elazığ temsilcisi oldu

27.07.2022 12:17
Cemil Döndü, Boks Elazığ temsilcisi oldu

Elazığlı milli boksör ve milli takım boks antrenörü Cemil Döndü, Türkiye Boks Federasyonu tarafından Boks Elazığ il temsilciliği görevine getirildi.

Elazığlı milli boksör ve milli takım boks antrenörü Cemil Döndü, Türkiye Boks Federasyonu tarafından Boks Elazığ il temsilciliği görevine getirildi.

Elazığ'ın yetiştirdiği önemli boks antrenörü Cemil Döndü, Türkiye Boks Federasyonu tarafından il temsilciliği görevine getirildi. 1973 Elazığ doğumlu olan Cemil Döndü, 1988 yılında başladığı boks kariyerinde 26 kez milli takım için mücadele etti ve sayısız madalya kazanarak 1998 yılında sporculuk hayatını sonlandırdı. 17 yıldır boks milli takımı antrenörü olarak görev yapan Döndü, Olimpiyat 3.'sü Yakup Kılıç, Avrupa 2.'si Gizem Özer'i yetiştirdi.

Türkiye boks camiasının sevilen isimleri arasında yer alan Cemil Döndü, evli ve 5 çocuk babası. - ELAZIĞ

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Kaynak: İHA

Türkiye, Elazığ, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Cemil Döndü, Boks Elazığ temsilcisi oldu - Son Dakika

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