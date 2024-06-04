Elazığlı Miraç Melih Topuz, Avrupa Okullar Satranç Şampiyonası'nda ünvan kazandı - Son Dakika
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Elazığlı Miraç Melih Topuz, Avrupa Okullar Satranç Şampiyonası'nda ünvan kazandı

Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne bağlı kuruluşlarda korunma ve bakım altında bulunan Miraç Melih Topuz, İrlanda'da düzenlenen Avrupa Okullar Satranç Şampiyonası'nda CM (Candidate Master) 'Usta Adayı' ünvanını alarak Elazığ'ın ilk ünvanlı sporcusu oldu.

04.06.2024 14:48
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Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne bağlı kuruluşlarda korunma ve bakım altında bulunan Miraç Melih Topuz, İrlanda'da düzenlenen Avrupa Okullar Satranç Şampiyonası'nda CM (Candidate Master) "Usta Adayı" ünvanını alarak Elazığ'ın ilk ünvanlı sporcusu oldu.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı kuruluşlarda korunma ve bakım altında bulunan Miraç Melih Topuz, İrlanda'nın Limerick şehrinde 30 Mayıs -8 Haziran tarihleri arasında düzenlenen Avrupa Okullar Satranç Şampiyonası'nda Milli takım formasıyla Türkiye'yi temsil etti. Milli sporcu Miraç Melih Topuz, göstermiş olduğu üstün performans sayesinde CM (Candidate Master) 'Usta Adayı' ünvanını alarak Elazığ'ın ilk ünvanlı sporcusu oldu.

Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Miraç Melih Topuz'u tebrik ederek desteklerinden dolayı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Türkiye Satranç Federasyonu'na teşekkür etti. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Elazığ, Spor, Güncel, Son Dakika

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