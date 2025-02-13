Elazığlı Sporcular Enka Spor Kulübüne Transfer Oldu - Son Dakika
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Elazığlı Sporcular Enka Spor Kulübüne Transfer Oldu

Elazığlı Sporcular Enka Spor Kulübüne Transfer Oldu

Elazığlı sporcular Muhammet Aktağ, Ömer Arda Sazak ve Günaz Çetin, Türkiye Atletizm Federasyonu müsabakalarında gösterdikleri başarılar sonucunda Enka Spor Kulübü ile anlaştı. Sporcilere ayrıca burs desteği sağlandı.

13.02.2025 13:28  Güncelleme: 13:33
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Elazığlı sporculardan Muhammet Aktağ, Ömer Arda Sazak ve Günaz Çetin Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen müsabakalarda elde etmiş oldukları başarılar neticesinde Enka Spor Kulübüne transfer oldu.

Elazığlı sporculardan üstün çaba ve gayretler neticesinde Enka Spor Kulübüne üç transfer gerçekleştirildi. Sporculardan Muhammet Aktağ katılım sağladığı U-16 kategorisinde uzun atlama yarışmasında Türkiye 3.'lüğü, Ömer Arda Sazak atletizm 100 metre engelli yarışmasında Türkiye Şampiyonu olarak ve Gülnaz Çetin geçtiğimiz günlerde U-16 kategorisi gülle atma branşında Türkiye üçüncüsü olmayı başardı. Sporcular elde etmiş olduğu başarılar neticesinde Enka Spor Kulübüne transfer oldu. Transfer olmalarının yanı sıra üç sporcuya da sporcu bursu bağlandı.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün sporculara sağladığı destek ve imkanlarla yetişen genç sporcular hem kulübünün hem de şehrin gurur kaynağı oldu. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ve Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde sporcuları ağırlayarak sporcular ile görüşüp kendilerini tebrik etti. Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Elazığlı sporcularımızdan Muhammed Aktağ, Ömer Arda Sazak ve Gülnaz Çetin'in elde ettiği bu başarılar ve transfer olmaları ilimizde spora verdiğimiz önemin ve yatırımların ne kadar değerli olduğunu bir kez daha gösterdi. Elazığ'da sporun her dalında başarılı sporcular yetiştirmek için çalışıyoruz. Muhammed Aktağ, Ömer Arda Sazak ve Gülnaz Çetin'e transfer oldukları Enka Spor Kulübünde başarılar diliyoruz" denildli. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Elazığlı Sporcular Enka Spor Kulübüne Transfer Oldu - Son Dakika

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