Elazığlı Sporcular Şampiyonada Parladı

Okullar Arası Gençler Atletizm Türkiye Şampiyonası'nda Elazığlı sporcular önemli dereceler elde etti.

16-17 Mayıs 2026 tarihleri arasında Eskişehir'de gerçekleştirilen Okullar Arası Gençler Atletizm Türkiye Şampiyonası'nda Elazığ'ı temsil eden Kaya Karakaya Spor Lisesi Atletizm Takımı sporcuları gösterdikleri üstün performanslarla dikkat çekti. Türkiye'nin dört bir yanından başarılı sporcuların katıldığı şampiyonada Elazığlı atletler önemli dereceler elde ederek hem okullarını hem de Elazığ'ı gururlandırdı.

Şampiyonanın en dikkat çeken isimlerinden biri olan Gülnaz Çetin, gülle atma branşında elde ettiği 13,37 metrelik derecesiyle Türkiye Şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza attı. Başarılı sporcu aynı zamanda disk atma branşında da 37,83 metrelik derecesiyle Türkiye ikincisi olarak çifte başarı elde etti. Şampiyonada mücadele eden bir diğer sporcu Leyla Arlı ise 3000 metre yürüyüş yarışmasında Türkiye beşincisi olurken, Cennet Ağırtaş da uzun atlama branşında Türkiye altıncılığı elde ederek Elazığ adına önemli sonuçlar aldı.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; "Eskişehir'de düzenlenen Okullar Arası Gençler Atletizm Türkiye Şampiyonası'nda ilimizi başarıyla temsil eden Kaya Karakaya Spor Lisesi sporcularımızı ve antrenörlerimizi yürekten kutluyoruz. Özellikle Gülnaz Çetin'in Türkiye Şampiyonluğu elde etmesi bizleri son derece gururlandırmıştır. Bunun yanında farklı branşlarda elde edilen dereceler de Elazığ atletizminin gelişimini ve potansiyelini bir kez daha göstermiştir. Sporcularımızın disiplinli çalışmaları, antrenörlerimizin özverili emekleri ve okul idaremizin destekleriyle gelen bu başarıların artarak devam edeceğine inanıyoruz" ifadelerine yer verildi. - ELAZIĞ