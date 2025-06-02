Elazığlı Sporcular Tokyo 2025 Hedefinde

Para Yüzme Türkiye Şampiyonası ve Deaf Yüzme Milli Takım Seçmeleri kapsamında, Elazığlı sporcular Ali Özyalçın ve Siraç Efe Özyalçın, üstün performans sergileyerek A Milli Takım barajlarını geçmeyi başardı. Her iki isim de bu önemli başarıyla birlikte Türkiye A Milli Takımına katılmaya hak kazandılar.

Başarılarının ardında düzenli, disiplinli ve özverili bir çalışma süreci bulunan sporcular, gözlerini şimdi çok daha büyük bir hedefe yani Tokyo 2025 Paralimpik Oyunlarına dikmiş durumda. Hazırlıklarını Elazığ Olimpik Yüzme Havuzunda sürdüren Ali ve Siraç Efe Özyalçın, antrenörleri eşliğinde yoğun bir çalışma temposuyla Tokyo'da Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etme hedefiyle çalışmalarına devam ediyor.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bu anlamlı başarılarıyla hem şehrimizi hem de ülkemizi gururlandıran sporcularımıza yürekten başarılar diliyoruz. Elazığ'dan Tokyo'ya uzanan bu yolda, onların azmi ve kararlılığı genç sporcularımıza da ilham kaynağı olmaya devam ediyor" denildi. - ELAZIĞ