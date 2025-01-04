Elazığlı Sporculardan 11 Madalya - Son Dakika
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Elazığlı Sporculardan 11 Madalya

Elazığlı Sporculardan 11 Madalya

Palu Kalesi'nde zor antrenmanlarla 11 madalya kazanan Alfa Hazar Spor Kulübü, başarılarıyla gurur veriyor.

04.01.2025 12:04
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Elazığ'da bir spor kulübü, Palu Kalesinde ve dağlarda yaptığı zorlu antrenmanlarla 11 madalya kazandı. Sporcular, muay thai, wushu ve kung fu branşlarında ulusal başarılara imza atarak bölgeye ilham veriyor.

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde faaliyet gösteren Alfa Hazar Spor Kulübü, doğanın zorlu şartlarında antrenman yaparak ulusal arenada büyük başarılar elde etti. Sporcular, antrenmanlarını çoğu zaman dağlarda ve tarihi Palu Kalesinin çevresinde gerçekleştirerek muay thai, wushu ve kung fu branşlarında toplam 11 madalya kazandı. Kulüp antrenörü Sait Uğur, sporcularını 14 yıldır imkansızlıklarla mücadele ederek yetiştirdiğini belirtti. Antrenör Uğur, bu yıl düzenlenen Muay Thai Türkiye Şampiyonasında bir Türkiye şampiyonluğu, bir Türkiye ikinciliği ve üç Türkiye üçüncülüğü olmak üzere toplam beş madalya kazandıklarını kaydetti. Wushu ve Kung Fu Türkiye Şampiyonasında altı madalya kazanan sporcular, bölge halkına gurur kaynağı oldu. Uğur, sporcularının motivasyonu ve disiplinli çalışmaları sayesinde başarılarının her yıl artarak devam ettiğini belirterek, bu yıl hedeflerinin başarı seviyesini daha da yükseltmek olduğunu söyledi.

Kovancılar ilçesinde 14 yıldır kulüp çalıştırdığını ifade eden antrenör Sait Uğur, "Yüzlerce sporcu yetiştirdim. Bu sene Muay Thai Türkiye Şampiyonası'nda 5 tane madalya aldık. Bir Türkiye şampiyonluğu ve Türkiye üçüncülüğü ve üç tane de Türkiye üçüncülüğü çıkarttık. Wushu ve Kung Fu Türkiye şampiyonasında ise 6 tane madalya çıkarttık. Allah, nasip ederse bu sene daha azimli, istekli bir şekilde çalışmalarımıza başladık. Bu seneki hedefimiz başarı seviyesini yüzde 80'lere çıkartmaktır" dedi.

Sporcuların fedakarlıkları takdir topluyor

Kulübün yetenekli sporcularından Emircan Güngören (17), Elazığ'da dört kez şampiyonluk kazandığını, Doğu Anadolu Bölgesi şampiyonluğu ve Türkiye üçüncülükleri elde ettiğini belirterek, "Doğu Anadolu Bölgesi şampiyonluğu ve ikinciliğim var. İki defa Türkiye üçüncüsü oldum. Muay thai ve wushu üzerine çalışıyorum. Ayrıca okula gidiyorum. Benim bu seviyeye getiren antrenörümle gurur duyuyorum. Başata aileme ardından antrenörüme teşekkür ediyorum. Sait hocamız, bize yeri geldi bize baba, bir abi oldu. Bizim sporumuzda kardeşlik ve beraberlik her zaman ön saftadır. Şu anlık Muay Thai ve Wushu yapıyorum. İleriki zamanda MMA'ye (kafes dövüşü) geçmeyi düşünüyorum" şeklinde konuştu.

15 yaşındaki Elif Aydın ise "Malatya bölgede birinci oldum. Wushu ve Kung Fu Türkiye Şampiyonasında üçüncü oldum. Sait hocamı, bizi maçlara götürüyor. Hedefim Wushu ve Kung Fu'da birincilik elde edip, milli takıma girmektir" diye konuştu.

Antrenör Sait Uğur ve sporcuları, salonda, dağlarda ve tarihi mekanlarda yaptıkları antrenmanların meyvesini başarılarıyla topluyor. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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