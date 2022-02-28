Elazığlı sporculardan yüzmede 7 madalya - Son Dakika
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Elazığlı sporculardan yüzmede 7 madalya

28.02.2022 16:33
Elazığlı sporculardan yüzmede 7 madalya

Kütahya'da yapılan İşitme Engelliler Yüzme Türkiye Şampiyonasında Elazığlı sporcular 5 altın, 2 bronz madalya aldı.

Kütahya'da yapılan İşitme Engelliler Yüzme Türkiye Şampiyonasında Elazığlı sporcular 5 altın, 2 bronz madalya aldı.

Kütahya'da 25-27 Şubat tarihleri arasında 47 sporcunun katılımı ile gerçekleştirilen İşitme Engelliler Yüzme Türkiye Şampiyonası tamamlandı. Organizasyona Elazığ'dan katılan gençler kategorisinde Ali Özyalçın, 50 metre ve 100 metre kurbağalama ile 50 metre serbest stilde 3 altın madalya alırken, yıldızlar kategorisinde Siraç Efe Özyalçın 50 metre ve 100 metre serbest stillerinde 2 altın, 50 metre ve 100 metre kurbağalama stillerinde 2 bronz madalya kazandı.

Antrenör Bekir Sadak yaptığı açıklamada, "Sporcularımız başarılarının üzerine katlayarak devam ediyorlar. Antrenörleri olarak onların daha düzenli, programlı ve daha iyi performans sağlamaları için çalışıyorum. Bu çalışmaların sonucunda Türkiye şampiyonu olan sporcularımı yürekten kutluyor, tebrik ediyorum. İl Müdürümüz Abdulsamet Eren'e de katkı ve desteklerinden ötürü teşekkür ediyorum" dedi.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren ise "Öncelikle kulübümüzün sporcuları Ali ve Siraç Özyalçın kardeşlerimizi ve antrenörümüz Bekir Sadak'ı tebrik ediyorum. Daha öncede Balıkesir'de yapılan şampiyonada sporcularımız şampiyon olarak şehrimizin gurur kaynakları olmuşlardı. İlimizde yüzme branşının gelişmesi için tesisimizin tüm ihtiyaçlarını karşılayıp sporcularımız için daha kullanışlı hale getirdik. Sporcularımızın aldığı şampiyonluklar bizlerin emek ve gayretlerimizin güzel sonuçları oluyor. Yine aynı zamanda Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesinde 12 bin öğrenciye yüzme öğrettik" diye konuştu. - ELAZIĞ

Elazığlı sporculardan yüzmede 7 madalya

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Kaynak: İHA

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