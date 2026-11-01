Elazığspor 5-0 kazanıp averajla lider oldu, 52 Orduspor maç fazlasıyla zirveye çıktı

Elazığspor 5-0 kazanıp averajla lider oldu, 52 Orduspor maç fazlasıyla zirveye çıktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Nesine 2. Lig'de 9. hafta tamamlandı; Beyaz Grup'ta Elazığspor, deplasmanda Kastamonuspor'u 5-0 yenip puanını 22'ye çıkararak averajla liderliğe yükseldi. Kırmızı Grup'ta 52 Orduspor, Erzincan Futbol Yatırımları AŞ'yi 1-0 yenerek maç fazlasıyla zirveye çıktı.
Nesine 2. Lig'de 9. hafta karşılaşmaları tamamlandı.
Beyaz Grup'ta Seza Çimento Elazığspor, deplasmanda GMG Kastamonuspor'u 5-0 yenerek puanını 22'ye çıkardı ve averajla liderliğe yükseldi.
Kırmızı Grup'ta ise 52 Orduspor FK, deplasmanda Erzincan Futbol Yatırımları AŞ'yi 1-0 yenerek maç fazlasıyla en üst basamağa çıktı.
Ligde puan durumu şöyle:
Beyaz Grup
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.SEZA ÇİMENTO ELAZIĞSPOR
|9
|7
|1
|1
|27
|7
|20
|22
|2.MUŞSPOR
|9
|7
|1
|1
|29
|13
|16
|22
|3.GÜZİDE GEBZESPOR
|9
|6
|3
|0
|17
|8
|9
|21
|4.ALİAĞA FUTBOL
|9
|7
|0
|2
|19
|14
|5
|21
|5.İNEGÖL KAFKASSPOR
|9
|6
|1
|2
|17
|11
|6
|19
|6.KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR
|9
|5
|3
|1
|20
|11
|9
|18
|7.ÇORLUSPOR 1947
|9
|5
|2
|2
|17
|9
|8
|17
|8.EFOR ÇAY ERBAASPOR
|9
|4
|1
|4
|19
|15
|4
|13
|9.MENEMEN FK
|9
|4
|1
|4
|11
|10
|1
|13
|10.ISBAŞ ISPARTA 32
|9
|3
|2
|4
|16
|20
|-4
|11
|11.68 AKSARAY BELEDİYE SPOR
|9
|2
|3
|4
|15
|14
|1
|9
|12.ANKARASPOR
|9
|3
|0
|6
|11
|16
|-5
|9
|13.SEBATSPOR
|8
|2
|2
|4
|14
|15
|-1
|8
|14.SOMASPOR
|8
|2
|1
|5
|10
|18
|-8
|7
|15.GMG KASTAMONUSPOR
|9
|2
|1
|6
|7
|26
|-19
|4
|16.ARKENT ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ FUTBOL
|9
|0
|0
|9
|4
|21
|-17
|-3
|17.HATAYSPOR
|9
|1
|1
|7
|4
|17
|-13
|-5
|18.ADANA DEMİRSPOR
|9
|2
|1
|6
|7
|19
|-12
|-44
Kırmızı Grup
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.52 ORDUSPOR FK
|9
|7
|0
|2
|20
|9
|11
|21
|2.SAKARYASPOR A
|8
|6
|1
|1
|18
|10
|8
|19
|3.ADANA 01 FK
|9
|5
|3
|1
|18
|12
|6
|18
|4.ANKARA DEMİRSPOR
|9
|5
|2
|2
|26
|12
|14
|17
|5.ERZİNCAN FUTBOL YATIRIMLARI
|8
|4
|3
|1
|15
|10
|5
|15
|6.KCT 1461 TRABZON FK
|9
|4
|3
|2
|18
|14
|4
|15
|7.AKEDAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLALSPOR
|9
|4
|2
|3
|13
|12
|1
|14
|8.12 BİNGÖLSPOR
|9
|3
|4
|2
|10
|9
|1
|13
|9.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ
|8
|3
|2
|3
|16
|13
|3
|11
|10.KARACABEY BELEDİYESPOR
|8
|3
|2
|3
|10
|15
|-5
|11
|11.KÜTAHYASPOR
|9
|3
|1
|5
|13
|18
|-5
|10
|12.MKE ANKARAGÜCÜ
|8
|2
|4
|2
|14
|10
|4
|7
|13.SERİKSPOR
|9
|2
|2
|5
|9
|15
|-6
|5
|14.FETHİYESPOR
|8
|1
|2
|5
|7
|14
|-7
|5
|15.KIRKLARELİSPOR
|8
|1
|2
|5
|6
|14
|-8
|5
|16.SULTAN SU İNEGÖLSPOR
|8
|1
|2
|5
|9
|15
|-6
|2
|17.EKİNCİLER İSKENDERUNSPOR
|8
|0
|1
|7
|5
|25
|-20
|-2
Kaynak: AA
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