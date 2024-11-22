Elazığspor'a 84 Bin Lira Para Cezası - Son Dakika
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Elazığspor'a 84 Bin Lira Para Cezası

Elazığspor\'a 84 Bin Lira Para Cezası

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Diyarbekirspor ile oynanan maçta çıkan olaylar nedeniyle Elazığspor'a toplam 84 bin lira ceza verdi. Cezalar, taraftarların neden olduğu saha olayları ve kötü tezahüratlar nedeniyle belirlendi.

22.11.2024 09:35  Güncelleme: 09:36
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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Elazığspor'a Diyarbekirspor ile oynanan maçta çıkan olaylardan ötürü toplam 84 bin lira para cezası verdi.

esine 2. Lig Kırmızı Grubun 12. haftasında Elazığ Atatürk Stadyumunda oynanan ve golsüz eşitlikle sona eren Diyarbekirspor maçında çıkan olaylardan ötürü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Elazığspor'a toplam 84 bin lira para cezası verdi. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun 21 Kasım 2024 tarih ve 22 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar şöyle:

"Çimentaş Elazığspor Kulübünün, 17 Kasım 2024 tarihinde oynanan Çimentaş Elazığspor-Diyarbekirspor Nesine 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 42.000 lira para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Çimentaş Elazığspor Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 42.000 lira para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

Öte yandan PFDK, Nesine 3. Lig 1. Grupta mücadele eden 23 Elazığ FK'nın Belediye Kütahyaspor deplasmanında kazanmasına rağmen, hatalı oyuncu değişikliği nedeniyle hükmen yenilgi iddialarını da karara bağladı. 23 Elazığ FK'ya olayla ilgili herhangi bir yaptırım uygulanmazken, olayı fark etmeyen görevlilerden savunma istendi. Yapılan açıklama şöyle:

"Müsabakada esame listesinde ismi yer almayan futbolcunun müsabaka süresince yedek kulübesinde oturması, müsabakanın 81. dakikasında oyuna girişine müsaade edilmesi, bu değişikliğin hakem raporlarında yer almaması ve talimatlara aykırı diğer hususlarda ihmali-ihlali bulunan görevliler hakkında FDT'nın 85/5. maddesi uyarınca gereğinin takdir ve ifası için kararın bir örneğinin TFF Başkanlığına gönderilmesine karar verilmiştir." - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Elazığspor'a 84 Bin Lira Para Cezası - Son Dakika

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