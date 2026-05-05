Elazığspor - Adana 01 FK Maç Biletleri Satışta

Bordo-Beyazlı ekip, Adana 01 FK ile oynanacak play-off rövanş maçı biletlerinin cuma günü satışa sunulacağını açıkladı.
Elazığspor resmi web sitesi aracılığıyla Adana 01 FK maçı biletlerinin satışına ilişkin bir açıklama yaptı.
Kombine biletlerin geçersiz sayılacağı belirtilen açıklamada; "Pazartesi günü saat 20.00'de, Elazığ Atatürk Stadyumu'nda oynanacak Play-Off 1. Tur rövanş karşılaşmamızın biletleri; 01 Mayıs Cuma günü saat 10.00 itibarıyla online, saat 15.00 itibarıyla ise fiziki (kağıt) bilet olarak satışa sunulacaktır. Online satış sürecine ilişkin tüm duyurular, resmi sosyal medya hesaplarımız üzerinden paylaşılacaktır" denildi. - ELAZIĞ
