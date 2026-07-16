Elazığspor Ali Yeşilyurt'u Geçici Olarak Kiraladı - Son Dakika
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Elazığspor Ali Yeşilyurt'u Geçici Olarak Kiraladı

Elazığspor Ali Yeşilyurt\'u Geçici Olarak Kiraladı
16.07.2026 17:08
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Elazığspor, Galatasaray'dan Ali Yeşilyurt'un 1 yıllık geçici transferi için anlaşma sağladı.

Elazığspor, Ali Yeşilyurt'un geçici transferi için Galatasaray'la anlaşma sağladı.

Nesine 2. Lig Beyaz Grup ekibi Elazığspor, Galatasaray'dan Ali Yeşilyurt'un geçici transferi için anlaşma sağladı. Elazığspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Galatasaray'dan profesyonel futbolcu Ali Yeşilyurt ile 1 yıllık geçici transferi konusunda anlaşmaya varmıştır. Transferin hem kulübümüze hem de oyuncumuza hayırlı olmasını diler, bordo beyazlı formamızla kendisine başarılar dileriz" denildi.

Geçen sezon Nesine 3. Lig ekibi Yalova FK'da forma giyen Ali, toplam 23 maça çıktı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Elazığspor Ali Yeşilyurt'u Geçici Olarak Kiraladı - Son Dakika

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