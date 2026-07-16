Elazığspor Ali Yeşilyurt\'u Geçici Olarak Kiraladı

Elazığspor, Ali Yeşilyurt'un geçici transferi için Galatasaray'la anlaşma sağladı.

Nesine 2. Lig Beyaz Grup ekibi Elazığspor, Galatasaray'dan Ali Yeşilyurt'un geçici transferi için anlaşma sağladı. Elazığspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Galatasaray'dan profesyonel futbolcu Ali Yeşilyurt ile 1 yıllık geçici transferi konusunda anlaşmaya varmıştır. Transferin hem kulübümüze hem de oyuncumuza hayırlı olmasını diler, bordo beyazlı formamızla kendisine başarılar dileriz" denildi.

Geçen sezon Nesine 3. Lig ekibi Yalova FK'da forma giyen Ali, toplam 23 maça çıktı. - ELAZIĞ