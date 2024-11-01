Elazığspor, Ankara Demirspor\'u Ağırlıyor

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Nesine 2. Lig Kırmızı Grubun 10. haftasında Elazığspor, Ankara Demirspor'u ağırlayacak.

Çimentaş Elazığspor, Nesine 2. Lig Kırmızı Grubun 10. haftasında Ankara Demirspor'u konuk edecek. Geçtiğimiz hafta deplasmanda karşılaştığı Merkür Jet Erbaaspor'la son dakikada yediği golle 1-1 berabere kalan bordo-beyazlılar, bu maç mutlak galibiyet parolasıyla hazırlandı. Elazığspor'da bu maç öncesi eksik ya da cezalı oyuncu bulunmuyor. Pazar günü saat 13.30'da Elazığ Atatürk Stadyumunda oynanacak olan maçı Trabzon Bölgesi'nden Klasman Hakemi Murat Kasap yönetecek. Bu maç öncesi bordo-beyazlı ekip 17 puanla grupta 5. sırada bulunurken, Ankara Demirspor 6. durumda.

Nesine 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Elazığ'ın bir diğer temsilcisi 23 Elazığ FK ise pazar günü Kahramanmaraşspor ile deplasmanda karşılaşacak. - ELAZIĞ