 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Elazığspor, Antalya kampı sonrası hazırlıklara başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Elazığspor, Antalya kampı sonrası hazırlıklara başlıyor

Elazığspor'un Antalya kampı sonrası verilen 2 günlük izin sona eriyor. Teknik heyet ve futbolcular yarın kulüp tesislerinde toplanarak sezonun ikinci yarısı için hazırlıklara başlayacak.

Elazığspor, Antalya kampı sonrası hazırlıklara başlıyor
15.01.2024 - 12:38,  Güncelleme: 12:51
Abone Ol

Elazığspor'da, Antalya kampı sonrası futbolculara verilen 2 günlük izin sona eriyor.

Antalya kampı sonrası 2 günlük izin verilen teknik heyet ve futbolcular yarın kulüp tesislerinde toplanarak hazırlıklara başlayacak. 20 Aralıkta oynanan Eynesil Belediyespor maçıyla sezonun ilk yarısını tamamlayan ve 5 günlük iznin ardından ara dönem hazırlıklarının ilk etabı için Elazığ'da toplanarak 7 gün çalışan bordo beyazlılar, yine iki gün izin yaptıktan sonra Antalya kampına start verdi. 4 Ocak tarihi itibarıyla Antalya Belek'te toplanan ve burada 10 günlük çalışma gerçekleştiren bordo-beyazlı ekip, 13 Ocakta yapılan yenileme antrenmanıyla devre arası kampını tamamladı. 2 günlük izin yapan teknik heyet ve futbolcular, 16 Ocakta Elazığ'da toplanıp sezonun ikinci yarısının ilk haftasında evinde oynayacağı Amasyaspor FK maçı hazırlıklarına başlayacak. Saat 15.30da teknik sorumlu Bülent Yenihayat ve yardımcıları refakatinde yapılacak olan antrenmana tüm futbolcuların katılması bekleniyor. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Elazığspor, Antalya, Elazığ, Antrenman, Maç, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Elazığspor, Antalya kampı sonrası hazırlıklara başlıyor - Son Dakika


13:50
Seçil Erzan'ın yargılanmasına devam ediliyor Seçil Erzan'ın yargılanmasına devam ediliyor
13:31
Gözaltına alınıp serbest bırakılan Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Jehezkel sınır dışı edildi Gözaltına alınıp serbest bırakılan Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Jehezkel sınır dışı edildi
13:31
Cem Yılmaz'ın 4 bin TL'lik bilet fiyatını az bulan Tuğba Ekinci: En az 10 bin TL olmalı Cem Yılmaz'ın 4 bin TL'lik bilet fiyatını az bulan Tuğba Ekinci: En az 10 bin TL olmalı
13:16
Konyaspor'un yeni teknik direktörü Fahrudin Omerovic Konyaspor'un yeni teknik direktörü Fahrudin Omerovic
13:14
İl divanında gerginlik! Yeniden Refah Partililer, Bahçelievler Belediye Başkanı Bahadır'ı yuhaladı İl divanında gerginlik! Yeniden Refah Partililer, Bahçelievler Belediye Başkanı Bahadır'ı yuhaladı
13:05
Daha 15 yaşındaydı! Şakalaşırken tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü Daha 15 yaşındaydı! Şakalaşırken tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
12:58
'Özerkliği kabul edebiliriz' paylaşımı yaptı mı? Destici'den açıklama var "Özerkliği kabul edebiliriz" paylaşımı yaptı mı? Destici'den açıklama var
12:37
Düğün salonunda yaşanan silahlı dehşet anlarına ait yeni görüntüler ortaya çıktı Düğün salonunda yaşanan silahlı dehşet anlarına ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Son Dakika
13:31 Gözaltına alınıp serbest bırakılan Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Jehezkel sınır dışı edildi
13:31 Cem Yılmaz'ın 4 bin TL'lik bilet fiyatını az bulan Tuğba Ekinci: En az 10 bin TL olmalı
13:16 Konyaspor'un yeni teknik direktörü Fahrudin Omerovic
13:14 İl divanında gerginlik! Yeniden Refah Partililer, Bahçelievler Belediye Başkanı Bahadır'ı yuhaladı
13:05 Daha 15 yaşındaydı! Şakalaşırken tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
12:58 "Özerkliği kabul edebiliriz" paylaşımı yaptı mı? Destici'den açıklama var
12:37 Düğün salonunda yaşanan silahlı dehşet anlarına ait yeni görüntüler ortaya çıktı
12:15 MHP'nin 3 il ve 52 ilçede belediye başkan adayı daha belli oldu
11:56 Gözaltına alınan Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel serbest bırakıldı
11:44 Merkezi yönetim bütçesi 2023 yılında 1 trilyon 375 milyar TL açık verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2024 14:10:49. #1.12#
SON DAKİKA: Elazığspor, Antalya kampı sonrası hazırlıklara başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement