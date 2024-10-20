Elazığspor, Arnavutköy Belediyespor\'u 5-0 Mağlup Etti

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 8. haftasında Elazığspor, evinde seyircisiz karşılaştığı maçta Arnavutköy Belediyespor'u 5-0 mağlup etti.
Hakemler: Erdem Demirtaş, Yusuf Şimşek, Rıdvan Çevik
Çimentaş Elazığspor: İsmet Yumakoğulları, Ercan Coşkun, Kerim Frei, Beykan Şimşek, Yusuf Mert Tunç (Yağızcan dk. 63), Maksut Taşkıran (Mehmet Ablay dk. 73), Melih İnan (Muhammet dk. 63), Ali Keten (Alpay dk. 63), Burhan Arman, Mikail Koçak (Efe dk. 73), Berşan Yavuzay
Arnavutköy Belediyespor: Oğuz Çalışkan, Abdullah Çelik, Mert Çayır (Yiğit Emre dk. 60), Aykut Emre Yakut Seyit dk. 46), Atalay Yıldırım (Oğuz dk. 45), Talha Bulut (Caner Hüseyin dk. 83), Sirac Susancak (Berkan Burak dk. 83), İsmail Tarım, Alperen Pak, Ramazan Çevik, Ömer Faruk Ermeç
Goller: Yusuf Mert (dk. 28), Melih (dk. 31), Ercan (dk. 58), Muhammet (dk. 67), Mehmet dk. 80) (Elazığspor)
Kırmızı kart: İsmail Tarım (dk. 43) (Arnavutköy Belediyespor)
Sarı kartlar: Mikail, Berşan, Beykan, Muhammet (Elazığspor), Mert, Ömer Faruk, Ramazan, Yiğit Emre (Arnavutköy Belediyespor) - ELAZIĞ
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