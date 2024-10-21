Elazığspor, Arnavutköy Belediyespor\'u 5-0 Mağlup Etti

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Nesine 2. Lig Kırmızı Grubun 8. haftasında Arnavutköy Belediyespor'u 5-0 mağlup eden Elazığspor'da 4 futbolcu bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı.

Üst üste aldığı iki mağlubiyet sonrası evinde seyircisiz maçta Kuzey Marmara Arnavutköy Belediyespor'u 5-0 gibi farklı bir skorla yenen Çimentaş Elazığspor'da 4 futbolcu bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı. Takımın ilk golünü kaydeden Yusuf Mert bu sezon 3. golüne ulaşırken, diğer golleri atan Melih İnan, Ercan Coşkun, Muhammet Arslantaş ve Mehmet Ablay bu sezon ilk kez gol attı.

Öte yandan Elazığspor'un tecrübeli kaptanı Beykan Şimşek, Arnavutköy Belediyespor karşısında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Kaptan, 9. haftada deplasmanda oynanacak olan Merkür jet Erbaaspor maçında forma giyemeyecek. - ELAZIĞ