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Elazığspor Başkanı Serkan Çayır, takımın hedefi hakkında açıklamalarda bulundu - Son Dakika
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Elazığspor Başkanı Serkan Çayır, takımın hedefi hakkında açıklamalarda bulundu

Elazığspor Başkanı Serkan Çayır, takımın ara dönem hazırlıkları ve 2. Lig hedefi hakkında açıklamalarda bulundu. İlk yarıyı 5. sırada tamamlayan Elazığspor, ikinci yarı hazırlıklarına başladı ve Antalya'da da çalışmalarını sürdürecek.

Elazığspor Başkanı Serkan Çayır, takımın hedefi hakkında açıklamalarda bulundu
27.12.2023 - 14:38,
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Elazığspor'da Başkan Serkan Çayır, ara dönem hazırlıkları ve takımın 2. Lig hedefi hakkında açıklamalarda bulundu.

TFF 3. Lig 2. Grubun ilk yarısını 22 puanla 5. sırada tamamlayan Elazığspor'da ikinci yarı hazırlıklarına Elazığ'da başlanıldı. Teknik direktör Bülent Yenihayat yönetiminde hazırlıklarına start veren bordo-beyazlılar, 8 gün Elazığ'da, 9 gün de Antalya'da hazırlıklarını gerçekleştirecek.

Elazığspor Başkanı Serkan Çayır, başlayan ara dönem hazırlıkları hakkında değerlendirmelerde bulunarak, "Sezona iyi başlayamasak da Bülent hocamızın göreve gelişiyle istediğimiz ivmeyi yakaladık ve sezonun ilk yarısını 22 puanla 5. sırada tamamladık. Salı günü itibariyle de ara dönem hazırlıklarımıza Elazığ'da başladık. İkinci etap çalışmalarımızı da Antalya'da yapacağız. Hazırlık maçları da yapmayı planlıyoruz. Sezonun ikinci yarısı için umutluyuz. Taraftarlarımızla birlikte şampiyonluk sevinci yaşamak istiyoruz" diye konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
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