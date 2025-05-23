Elazığspor Onursal Başkanı ve Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Vanspor FK ile oynanacak kritik karşılaşma için Van'a gitti.
Şerifoğulları, ziyaret öncesi "El Muzaffer Daima" notuyla da bir video paylaştı. Şerifoğulları'nın paylaşımında fonda Ülkücü camianın önde gelen sanatçılarından Ali Kınık'ın, "Tanrı'nın Ordusu" isimli şarkısı çalıyordu.
Başkan o anları "El Muzaffer Daima" notoyla paylaştı. Nesine 2. Lig Play-Off 3. tur ilk maçında Elazığspor, Van FK'ya konuk olduğu maçta sahadan 4-1 mağlup ayrıldı.
Son Dakika › Spor › Elazığspor Başkanı, Vanspor deplasmanına gitti! Fondaki müziğe dikkat - Son Dakika
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