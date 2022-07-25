Elazığspor'da Çelik'in yardımcıları belli oldu - Son Dakika
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Elazığspor'da Çelik'in yardımcıları belli oldu

25.07.2022 13:41
Elazığspor'da Çelik'in yardımcıları belli oldu

Elazığspor'un yeni Teknik Direktörü Ramazan Çelik'in yardımcıları belli oldu.

Elazığspor'un yeni Teknik Direktörü Ramazan Çelik'in yardımcıları belli oldu.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta yeni sezon öncesi Elazığspor'un anlaşma sağladığı genç teknik direktör Ramazan Çelik'in yardımcıları belli oldu. Çelik'in teknik ekibinde toplam 5 yardımcı antrenör bulunuyor. Bu isimlerden 3'ü yeni takıma katılan isimler olurken, 2 isim geçen sezonki görevlerine devam ediyor. Elazığspor'da Teknik Direktör Ramazan Çelik'in öncülüğünde yardımcı antrenörlükleri Hakan Kurt ile İlhan Aydın yapacak. Samet Eğribel kaleci antrenörü, Furkan Köymen Atletik Performans Antrenörü ve Gökhan Adem analizatör olarak görev üstlenecek. - ELAZIĞ

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Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Ramazan Çelik, Elazığspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Elazığspor'da Çelik'in yardımcıları belli oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığspor'da Çelik'in yardımcıları belli oldu - Son Dakika
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