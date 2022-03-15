Elazığspor'da Nevşehir Belediyespor hazırlıkları - Son Dakika
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Elazığspor'da Nevşehir Belediyespor hazırlıkları

15.03.2022 15:52
Elazığspor'da Nevşehir Belediyespor hazırlıkları

Elazığspor, Nevşehir Belediyespor maçı hazırlıklarına yaptığı tek antrenmanla devam etti.

Elazığspor, Nevşehir Belediyespor maçı hazırlıklarına yaptığı tek antrenmanla devam etti.

TFF 3. Lig 1. Grubun 27. haftasında evinde Nevşehir Belediyespor'la karşı karşıya gelecek olan Elazığspor'da bu maçın hazırlıkları tek antrenmanla sürdürüldü. Elazığspor tesisleri üst sahada yapılan günün tek antrenmanına ısınma ağırlıklı ön koşuyla başlayan bordo-beyazlılar, daha sonra 5'e 2 oyun ile devam edip, taktik antrenman ile sona erdirdi. Uzun süredir sakatlığından dolayı takımdan ayrı çalışan Cafer Tosun'un yeniden takımla çalışmalara başlaması teknik heyetin yüzünü güldürdü.

Bordo-beyazlılar, Çarşamba günü yapacağı tek antrenmanla bu maçın hazırlıklarına devam edecek. - ELAZIĞ

Elazığspor'da Nevşehir Belediyespor hazırlıkları
Elazığspor'da Nevşehir Belediyespor hazırlıkları
Elazığspor'da Nevşehir Belediyespor hazırlıkları

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Futbol Federasyonu, Elazığspor, Nevşehir, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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