Elazığspor'da Nevşehir Belediyespor hazırlıkları - Son Dakika

Elazığspor, Nevşehir Belediyespor maçı hazırlıklarına yaptığı tek antrenmanla devam etti.

TFF 3. Lig 1. Grubun 27. haftasında evinde Nevşehir Belediyespor'la karşı karşıya gelecek olan Elazığspor'da bu maçın hazırlıkları tek antrenmanla sürdürüldü. Elazığspor tesisleri üst sahada yapılan günün tek antrenmanına ısınma ağırlıklı ön koşuyla başlayan bordo-beyazlılar, daha sonra 5'e 2 oyun ile devam edip, taktik antrenman ile sona erdirdi. Uzun süredir sakatlığından dolayı takımdan ayrı çalışan Cafer Tosun'un yeniden takımla çalışmalara başlaması teknik heyetin yüzünü güldürdü.

Bordo-beyazlılar, Çarşamba günü yapacağı tek antrenmanla bu maçın hazırlıklarına devam edecek. - ELAZIĞ