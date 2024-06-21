Spor

Elazığspor'da Olağan Mali ve Olağanüstü Seçimli Genel Kurul yarın yapılacak.

Yeni sezonda TFF 2. Ligde mücadele edecek olan Elazığspor Genel Kurulunu yarın yapacak. Mevcut başkan Serkan Çayır'ın devam etmeyeceğini belirtmesinin ardından alınan Olağanüstü Genel Kurul kararı sonrası bordo-beyazlı camia Olağan Mali Genel Kurulunu da gerçekleştirecek. 22 Haziran Cumartesi günü saat 17.00'de Elazığ Belediyesi Bünyamin Eroğlu Kültür ve Kongre Merkezinde yapılacak olan genel kurulda çoğunluk sağlanamazsa ikinci kongre 30 Haziran Pazar günü aynı saatte ve yerde gerçekleştirilecek. - ELAZIĞ