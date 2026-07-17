Elazığspor'da imza töreni düzenlendi - Son Dakika
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Elazığspor'da imza töreni düzenlendi

Elazığspor\'da imza töreni düzenlendi
17.07.2026 17:21  Güncelleme: 17:22
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Seza Çimento Elazığspor, yeni sezon öncesi teknik direktör Serdar Bozkurt ve 12 futbolcuyla imza töreni düzenledi. Başkan ve belediye başkanı şampiyonluk mesajı verdi.

Seza Çimento Elazığspor, Teknik Direktör Serdar Bozkurt ve anlaşma sağladığı 12 futbolcu için imza töreni düzenledi.

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta yeni sezon hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Elazığspor, teknik direktör Serdar Bozkurt ve futbolcular için imza töreni düzenledi.

İmza törenine katılan Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları "Elazığspor bu şehrin ortak gururudur. Camiaları büyük kılan vefalı taraftarıdır. Elazığspor sıradan bir takım değil, bu arma Elazığ'ın mertliğini taşır. Bu dua binlerce insanın beklentisini taşır. Yönetimimiz bu minvalde çalışıyor. Her daim Elazığsporumuz'un yanında olmaya devam edeceğiz. Elazığspor güçlü oldukça Elazığ güçlü olur. Elazığspor kazandığı sürece gençlerimizin umudu olur. Herkes bu armaya yakışır şekilde mücadele edecek. İmza töreni hayırlara vesile olsun. O sene bu sene olacak. İnşallah Elazığsporumuz şampiyon olacak" dedi.

Elazığspor Başkanı Ahmet Toprak, "Bütün transferlerimizi bitirdik, hızlı davrandık. İnşallah direkt şampiyonluk olacağız. Yönetimimizle birlikte ciddi emekler verdik. Her sene şampiyon olmuş futbolcuları transfer ettik. Hocamız şampiyonluklar yaşamış bir hoca. Hep birlikte bir araya gelmeliyiz. Emeğimiz büyük. Elazığspor mutlaka 1. Lige çıkacak. Herkesin bir araya gelmesi lazım" diye konuştu.

Elazığ'da bir otelde düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulunan başarılı çalıştırıcı Bozkurt, "Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Ahmet başkanımız ve yönetimimizle kısa süre oldu çalışalı ama çok kıymetli bir başkan. Bizi bu göreve layık gördüğü için yönetimimize teşekkür ediyorum. Hiç kimsenin şüphesi olmasın bu takımı şampiyon yapacağız. 12 transfer yaptık, mevcut kadromuzda çok değerli. Bu takım önce Allah'a sonra bize emanet. Başkanımız zaten hep arkamızda. Şampiyonluğu şehrin hak etmesi gerekiyor. Elazığ halkının her bir ferdine ihtiyacımız var. Şampiyonluk yaşayacağımıza inanıyorum" şekinde konuştu.

Transferler hakkında da açıklamalar yapan Bozkurt, "Transferlerimizi istişare ederek yapıyoruz. Transfer yapmayacağız gençlerimizin durumuna göre. Oyuncularımızın üstlerinde aidiyet duygusu var. Bu oyuncuları bir çok takım istedi. Elazığspor'un ligin en büyük camiası olduğunu bildikleri için buradalar. 6 kişilik bir ekibim var. Uzun yıllardır beraberiz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Bozkurt ve futbolcular sözleşmeyi imzaladı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Elazığspor'da imza töreni düzenlendi - Son Dakika

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