Elazığspor\'da Yeni Sezon Hazırlıkları Başladı

Elazığspor'da yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabı Elazığ'da başladı.

Seza Çimento Elazığspor'da yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabı Elazığ'da başladı. Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta yeni sezon öncesi 2. Etap kamp çalışmalarına kendi tesislerinde başlayan Seza Çimento Elazığspor'da Teknik Direktör Fırat Gül antrenman öncesi değerlendirmelerde bulundu.

İlk etap kampının verimli geçtiğini dile getiren Teknik Direktör Gül, "Özellikle fiziksel olarak işe yoğunlaştık. Oynadığımız oyuna yönelik antrenmanlar yaptık, yeni gelen oyuncularımın adaptasyonunu sağlamaya çalıştık. Şu an iyi bir yolda gidiyoruz. Takımın birliği ve bütünlüğü sevindirici durumda çünkü başarılı olmak, şampiyon olmak için antrenman yapmak, iyi futbolcu olmak yetmiyor aynı zamanda güçlü bir oyun planı ve birlikte hareket eden oyuncu grubuna ihtiyacımız var. Bu yolda ilerliyoruz inşallah" dedi.

Yeni gelecek olan transferlerle ikinci etapta ve üçüncü etapta bütünlüğünü sağlamış bir takım olarak lige yayılmak istediklerini kaydeden başarılı çalıştırıcı, "Şu an tek amacımız bu. Bu ana kadar gelen süreçte de iyi çalıştığımızı söyleyebilirim. Oyuncularımız efor anlamında efor sarf ediyorlar. İnşallah bundan sonraki süreçte de üstüne koyarak devam ettireceğiz. Şimdi ikinci etapta tabii işin biraz daha taktiksel tarafıyla ilgileneceğiz, biraz daha oraya yoğunluk vereceğiz. Tabii bunun yanı sıra fiziksel çalışmalarımız devam edecek. Ancak ayın 27'sinde Erzurum kampımız var. İki etap şeklinde yapacağız Erzurum'u; 9-9 şeklinde, arada bir iki günlük boşluğumuz olacak. Orada hazırlık maçlarıyla inşallah lige hazır hale geleceğiz" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ