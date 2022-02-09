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Elazığspor'dan 16 imza - Son Dakika

Elazığspor'dan 16 imza

09.02.2022 16:11
Elazığspor'dan 16 imza

Elazığspor, ara transfer döneminde kadrosuna kattığı futbolcularla toplu imza töreni düzenledi.

Elazığspor, ara transfer döneminde kadrosuna kattığı futbolcularla toplu imza töreni düzenledi.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta ara transfer dönemini oldukça hareketli geçiren Elazığspor, kadrosuna 16 takviye yaptı. Ara transfer döneminde bordo-beyazlı renklere bağlanan futbolcular, basına tanıtıldı. Elazığspor tesislerinde gerçekleşen ve Kulüp Başkanı Serkan Çayır'ın da hazır bulunduğu basın toplantısında tüm transferler hazır bulundu.

Törende konuşan Başkan Serkan Çayır, ligde kalacaklarına inandığını belirterek, "Biz sözümüzü tuttuk ve transfer tahtamızı açtık. Bundan sonra top taraftarlarımızda, şehrimizin ileri gelenlerinde, STK'larda. 2001-2002 ruhunu yeniden yaşatıp takımımızı ait olduğu yere taşımamız lazım. Gerçek Elazığspor bu değil, bu lig seviyelerini de hak etmiyor. İnşallah ait olduğumuz liglere geri döneceğiz. Anlaştığımız hemen hemen tüm futbolcularımızla 1.5 yıllık sözleşmeler yaptık. İnşallah lig bittikten sonra transferimizi tekrar açıp kadromuzu güçlendirip şampiyonluğa oynayacağız" dedi.

Elazığspor'un ara transfer döneminde renklerine bağladığı futbolcular ve geldikleri takımlar şöyle:

"Ali Osman Döner (Keçiörengücü), Cafer Tosun (İstanbulspor - kiralık), Emre Akgün (1461 Trabzon - kiralık), Emre Yıldız (Beşiktaş - kiralık), Feyzullah Şahin Güneş (Ergene Velimeşespor), Hakan Canbazoğlu (Şanlıurfaspor), Hakkı İsmet Şimşek (İnegölspor), Mesut Saray (Batman Petrolspor), Muhammet Çelik (Çaykur Rizespor - kiralık), Muhammet Ensar Çavuşoğlu (Pazarspor- kiralık), Ömer Faruk Sezgin (Ankaraspor - kiralık), Recep Yurdakul (Gençlerbirliği), Yağızcan Erdem (Batman Petrolspor), Yiğit Kafkasyalı (Ankaragücü), Yüksel Kayaalp (İskenderunspor), Zeki Korkmaz (Ergene Velimeşespor)." - ELAZIĞ

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Futbol Federasyonu, Batman Petrolspor, Elazığspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Elazığspor'dan 16 imza - Son Dakika Spor


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