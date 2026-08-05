Elazığspor\'dan Kaleci Transferi

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta yeni sezon öncesi transferde son hamlelerini yapan Elazığspor, kaleci Atakan Nuri Ordu'yu kadrosuna kattı.

Uzun süredir Furkan Köse'ye alternatif olarak genç kaleci transferi için farklı alternatifler üzerinde duran Elazığspor, tercihini Atakan Nuri Ordu'dan yana kullandı. 1995 Denizli doğumlu olan Atakan, Galatasaray altyapısında yetişti. Kırıkkalegücü'nde bir dönem kiralık olarak oynayan Atakan geçen sezon başında Galata Spor Kulübü'ne transfer oldu. TFF 3. Lig 1. Grup'ta 33 maçta forma giyen Atakan Nuri, takımın Afyon kampına katıldı.