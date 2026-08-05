Elazığspor'dan Kaleci Transferi - Son Dakika
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Elazığspor'dan Kaleci Transferi

Elazığspor\'dan Kaleci Transferi
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Elazığspor, kaleci Atakan Nuri Ordu'yu kadrosuna kattı. Genç kaleci, Galatasaray altyapısında yetişti.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta yeni sezon öncesi transferde son hamlelerini yapan Elazığspor, kaleci Atakan Nuri Ordu'yu kadrosuna kattı.

Uzun süredir Furkan Köse'ye alternatif olarak genç kaleci transferi için farklı alternatifler üzerinde duran Elazığspor, tercihini Atakan Nuri Ordu'dan yana kullandı. 1995 Denizli doğumlu olan Atakan, Galatasaray altyapısında yetişti. Kırıkkalegücü'nde bir dönem kiralık olarak oynayan Atakan geçen sezon başında Galata Spor Kulübü'ne transfer oldu. TFF 3. Lig 1. Grup'ta 33 maçta forma giyen Atakan Nuri, takımın Afyon kampına katıldı.

Kaynak: İHA

Galatasaray, Elazığspor, Futbol, Ordu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Elazığspor'dan Kaleci Transferi - Son Dakika

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