Elazığspor, Düzcespor'dan 20 yaşındaki sağ bek Umut Uzun'u kiraladı

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Elazığspor, Düzcespor'dan 20 yaşındaki sağ bek Umut Uzun'u kiralık olarak kadrosuna kattı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek olan Elazığspor kadrosuna takviyelere devam ediyor. Bordo-beyazlılar son olarak Düzcespor forması giyen 20 yaşındaki sağ bek Umut Uzun'u kiralık olarak kadrosuna kattı.

Elazığspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, bonservisi Sakaryaspor'da bulunan son olarak Düzcespor forması giyen 2004 doğumlu sağ bek Umut Uzun ile satın alma opsiyonlu geçici transferi için anlaşma sağlamıştır" denildi. - ELAZIĞ