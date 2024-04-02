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Elazığspor, Efeler 09 SFK ile zorlu maçta karşılaşacak - Son Dakika
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Spor

Elazığspor, Efeler 09 SFK ile zorlu maçta karşılaşacak

Elazığspor, Efeler 09 SFK ile zorlu maçta karşılaşacak

Elazığspor, TFF 3. Lig 2. Grubun 26. haftasında Efeler 09 SFK ile zorlu bir maça çıkacak. Cezalı oyuncuların kadroda yer almadığı Elazığspor'da, Efeler 09 SFK'nın maçtaki performansı merakla bekleniyor. Maç, 3 Nisan Çarşamba günü saat 15.00'da Ahmet Yaşar Kocabıyık Stadyumunda oynanacak ve hakem Hakan Aktaş yönetecek.

02.04.2024 13:36  Güncelleme: 13:40
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Elazığspor, TFF 3. Lig 2. Grubun 26. haftasında Efeler 09 SFK ile kozlarını paylaşacak.

TFF 3. Lig 2. Grubun 26. haftasında Elazığspor, Efeler 09 SFK ile karşılaşacak. Zorlu maç için Aydın'a giden bordo-beyazlılarda cezalı olan Metin Peker, Burhan Arman ve Mert Altınöz bu maçın kadrosunda yer almadı. Son olarak seçimde partisi değiştiği için tesislerden çıkarılan Efeler 09 SFK'nın maçta göstereceği performans merakla bekleniyor.

3 Nisan Çarşamba günü saat 15.00'da Ahmet Yaşar Kocabıyık Stadyumunda oynanacak olan maçı Ankara bölgesi C klasman hakemi Hakan Aktaş yönetecek. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Elazığspor, Efeler 09 SFK ile zorlu maçta karşılaşacak - Son Dakika

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