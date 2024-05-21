Elazığspor-Efeler 09 SFK maçı Elazığ tarihinin en çok seyirci toplayan maçı oldu - Son Dakika
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Elazığspor-Efeler 09 SFK maçı Elazığ tarihinin en çok seyirci toplayan maçı oldu

Elazığspor-Efeler 09 SFK maçı Elazığ tarihinin en çok seyirci toplayan maçı oldu

Çimentaş Elazığspor'un sahasında Efeler 09 SFK ile karşılaştığı Play-Off rövanş maçı, Elazığ tarihinin en çok seyirci toplayan maçı olarak kayıtlara geçti. Elazığspor, 16 bin 689 taraftarın önünde Play-Off finaline yükselme başarısı gösterdi.

21.05.2024 13:33
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Çimentaş Elazığspor'un sahsında Efeler 09 SFK ile karşılaştığı Play-Off rövanş maçı Elazığ tarihinin en çok seyirci toplayan maçı olarak kayıtlara geçti.

TFF 3. Lig Play-Off 3. turunda sahasında Efeler 09 SFK'yı konuk ederek Play-Off finaline yükselme başarısı gösteren Elazığspor, tarihi taraftar rekorunu kırdı. 1967 yılında kurulan bordo-beyazlı camia tarihi boyuncu en fazla seyirci rekoruna Efeler 09 SFK maçıyla ulaştı. Müsabakayı 16 bin 689 taraftar tribünlerden takip ederken, bu sayı hem yeni Elazığ Atatürk Stadyumunun hem de Elazığ tarihinin taraftar rekoru olarak kayıtlara geçti. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Elazığspor-Efeler 09 SFK maçı Elazığ tarihinin en çok seyirci toplayan maçı oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığspor-Efeler 09 SFK maçı Elazığ tarihinin en çok seyirci toplayan maçı oldu - Son Dakika
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