Elazığspor, Efeler 09\'u 3-0 yenerek avantaj yakaladı

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TFF 3. Lig 2. Grup'ta Play-Off 3. Tur ilk maçında deplasmanda oynadığı karşılaşmada Efeler 09'u 3-0 yenen Elazığ spor'da Teknik Direktör Bülent Yenihayat, "Henüz hiçbir şey başarmadık sadece avantaj yakaladık" dedi.

Efeler 09 spor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulunan Elazığspor Teknik Direktörü Bülent Yenihayat, "Ligde son maçımızı 30 gün önce Sapancaspor ile evimizde oynadık. Eynesil maça çıkmamasından dolayı 30 gün resmi maç yapamadık. 8 gün önce Erbaaspor ile bir hazırlık maçı yaparak Efeler maçına hazırlandık. Bu süre zarfında Çağrı Yağız 14 gün antrenmana çıkmadı, onu 70 dakika kullanabildik. Mikail'in kaburgasında ciddi bir problemi vardı, risk alarak onu da ilk on birde başlattık. Öncelikle sakatlığı olan oyuncularımız başta olmak üzere oynayan oynamayan tüm oyuncularımı tebrik ediyorum" cümlelerine yer verdi.

"Sadece duran toplardan pozisyon verdik"

Maçta düşük performans sergilemelerinin taktiksel olduğunu ve bunun sonucunda sonuca gittiklerini aktaran başarılı çalıştırıcı, "Maça topa sahip olarak başladık, oyunun temposunu maçın başından düşük gibi görünse de bu bizim planımızdı. Topu ayağımızda tutarak oyun hızını artırmak ve kaybedilen toplarda rakibin hızlı hücumlarını kesmekti. Rakibimizin tüm maçlarını ve iyi yönlerini analiz ettik, hızlı ve direkt hücumları iyi yapabildiğini biliyorduk, buna da önlem aldık. Maçın genelinde sadece duran top ve kornerlerden pozisyon verdik. Maçın bölümlerinde savunma arkasına yaptığımız koşular ile attığımız goller bizi sonuca götürdü" şeklinde konuştu.

"Elazığspor'da ümitsizlik yoktur"

Deplasmandan böyle bir skorla dönmelerinin büyük avantaj olduğunu dile getiren Bülent Yenihayat, "Fiziksel ve mental olarak sahada güçlüydük. Büyük maçlar büyük takımların ve büyük oyuncuların maçıdır, tüm takımda bugün sahaya karakter ve irade koydu. Henüz hiçbir şey başaramadık sadece avantaj yakaladık. Ayaklarımız yere basıyor, rehavete kapılmadan yarından itibaren ikinci maç için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. İyi yaptığımız şeylere devam edeceğiz, yapamadıklarımızın üzerinde daha çok çalışacağız. Elazığspor'da ümitsizlik yoktur. Elazığspor'da vazgeçmek yoktur. Elazığspor'da teslim olmak yoktur. Sonuna kadar direneceğiz. Bizim en büyük gücümüz taraftarlarımız, bugünde deplasmanına oyna yolu ve çileyi çekerek geldiler, ben bunların hepsinin farkındayım ve görüyorum. Buradan bütün şehre seslenmek istiyorum.20 Mayıs'ta Elazığ'da kendi evimizde herkese Elazığspor'un büyüklüğünü gösterelim" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ