Elazığspor- Ergene Velimeşe Maçı Sonrası Kavga Çıktı - Son Dakika
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Spor

Elazığspor- Ergene Velimeşe Maçı Sonrası Kavga Çıktı

Elazığspor- Ergene Velimeşe Maçı Sonrası Kavga Çıktı

TFF 3. Lig 2. Grup'un 20. haftasında Elazığ Atatürk Stadyumu'nda oynanan maç sonrasında Elazığspor ve Ergene Velimeşe arasında kavga çıktı. Ergene Velimeşesporlu yöneticiler ve futbolcular, Elazığspor Başkanı, Teknik Direktör ve diğer futbolculara saldırdı. Olaylar ekiplerin araya girmesiyle sona erdi.

18.02.2024 19:12  Güncelleme: 19:13
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Elazığspor'la Ergene Velimeşe arasında oynanan maç sonrasında kavga çıktı.

TFF 3. Lig 2. Grup'un 20. haftasında Elazığ Atatürk Stadyumu'nda oynanan ve Elazığspor'un 1-0 kazandığı maç sonunda olaylar çıktı. Maç sonu yenilginin etkisiyle Ergene Velimeşesporlu yöneticiler ve futbolcular, Elazığspor Başkanı Serkan Çayır, Elazığspor Teknik Direktörü Bülent Yenihayat, futbolcular ve idari personele saldırdı. Olaylar ekiplerin araya girmesi ile sona erdi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Elazığspor- Ergene Velimeşe Maçı Sonrası Kavga Çıktı - Son Dakika
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