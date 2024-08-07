Elazığspor Erzurum Palandöken\'de Tokat Plevnespor\'a mağlup oldu

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Elazığspor Erzurum Palandöken'de oynadığı ilk hazırlık maçında Tokat Plevnespor'a 2-0 mağlup oldu.

Erzurum Palandöken'de ikinci etap hazırlıklarını devam ettiren Elazığspor ilk hazırlık maçında Tokat Plevnespor ile karşı karşıya geldi. Yüksek İrtifa Kamp Merkezi 7 numaralı sahada oynanan karşılaşma orta saha mücadelesi şeklinde başladı. Mücadelenin 37. dakikasında Tokat ekibi öne geçti ve ilk yarı bu golle 1-0 sona erdi. İkinci yarıya Elazığspor baskılı başlasa da bir gol daha bulan Tokat Bld. Plevnespor sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Bordo-beyazlılar Erzurum kampındaki ikinci hazırlık maçında Karaköprü Belediyespor ile karşılaşacak. - ELAZIĞ