Elazığspor, hazırlık maçlarında yenilmedi

Elazığspor, yaz döneminde oynadığı hazırlık maçlarında yenilgi yüzü görmedi. Toplam 5 maça çıkan bordo-beyazlılar bu maçlardan 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Elazığspor, Afyon kampında oynadığı 4 hazırlık maçının ardından bir maçta Elazığ'da yaptı ve toplamda yaz dönemini 5 hazırlık maçıyla geçti. Bu 5 maçtan 3 galibiyet alan bordo-beyazlılar, 2 maçtan da beraberlikle ayrıldı. Elazığspor; Ayvalıkgücü Belediyespor, Bitlisspor ve Fethiyespor maçlarını 2-1'lik skorlarla tamamlarken, Balıkesirspor 1-1 ve Malatya Yeşilyurtspor ile 2-2'lik skorlarla berabere kaldı.