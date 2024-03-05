Elazığspor, iç saha performansıyla dikkat çekiyor

Elazığspor, başarılı iç saha karnesiyle göz kamaştırıyor.
TFF 3. Lig 2. Grup'ta zirve mücadelesi veren Elazığspor, grubun 23. haftasında Karşıyaka ile kritik bir maça çıkacak. Bordo-Beyazlı ekip, evinde oynayacağı maç öncesi iç saha karnesiyle adeta göz kamaştırıyor. TPAO Batman Petrolspor ile birlikte (25) grubun en fazla puan toplayan takımı olan Elazığspor, taraftarı önünde 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.
Tek yenilgisini sezonunun 2. haftasında Pazarspor maçında 1-0'lık skorla alan bordo-beyazlılar, tek beraberliğini ise 5. haftada TPAO Batman Petrolspor karşısında 0-0'lık skorla aldı. Elazığspor sırasıyla evinde Silifke Belediyespor (2-0), Anadolu Üniversitesi (3-2), Efeler 09 SFK (1-0), Hacettepe 1945 (2-0), A. Eynesil Belediyespor (2-0), Amasyaspor FK (2-1), Turgutluspor (2-1) ve Ergene Velimeşe (1-0) gibi takımları yenerek son 8 iç saha maçını kazanmayı başardı. - ELAZIĞ
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Bitlis'in Tatvan ilçesinde yaşayan fanatik Galatasaraylı Serhan Karataş, antikacıdan satın aldığı Galatasaray'ın ilk logosunun olduğu zarf açacağını satışa çıkardı. Karataş, zarf açacağının nadide bir obje olduğunu düşünerek açık artırmayla satmayı planlıyor. Galatasaray yönetimi ve koleksiyonerlerin bu objeye sahip çıkması bekleniyor.
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