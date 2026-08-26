Elazığspor İçin Güvenlik Toplantısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Elazığspor İçin Güvenlik Toplantısı

Elazığspor İçin Güvenlik Toplantısı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü, Elazığspor yönetimi ve taraftar liderleriyle sezon güvenliğini görüştü.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü amirleri, Elazığspor yönetimi ve Elazığspor taraftar grubu liderlerinin katılımıyla yeni sezonda alınacak tedbirler değerlendirildi.

2026-2027 TFF 2. Lig Beyaz Grup futbol müsabakalarında dikkat edilmesi gereken kurallar ile güvenlik önlemleri ve değerlendirmelere ilişkin Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü'nde Emniyet amirleri, Elazığspor yönetimi ve Elazığspor taraftar grubu liderlerinin katılımıyla toplantı gerçekleştirildi.

Kriz Merkezi'nde düzenlenen toplantıda Emniyet Amiri Enes Kaan Kaya açıklamalarda bulundu.

"Amacımız maçların güven içinde oynanması"

Spor şubenin deneyimli isimlerden oluştuğunu ifade eden Kaya, "İnşallah bundan sonraki süreçte müsabakaları güvenlik, verilen güvenceler kapsamında beraber takip edeceğiz. Emniyet Teşkilatı olarak bizlerin gayesi; oynanacak müsabakaların bir güvenlik ortamında geçmesi. Şehrimizin en önemli gözdesi olan Elazığspor takımının oynadığı maçlarda güven içinde, huzur içerisinde bir sezon sürdürmesi. Emniyet Teşkilatı olarak bu müsabakalarda bizler elimizden gelen tüm gayreti, tüm çabayı son durumlara kadar seferberlik halinde sürdürüyoruz. İlerleyen maçlarda, ilerleyen sezonlarda da aynı şekilde görevimize devam edeceğiz. Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü olarak çok bilgili, tecrübeli arkadaşlarımız var. Bu arkadaşlarımızla birlikte sizlerle el ele en iyi şekilde, en huzurlu ortamda Elazığspor'umuzun üst liglerde oynaması adına gayretle takip ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Sizlerin üstüne düşen görevler var"

Taraftar gruplarının da üstüne görevler düştüğüne dikkat çeken Enes Kaan Kaya, "Bu katılımlarınız bizim için çok kıymetli. Bizim üstümüze düşen görevler olduğu gibi sizlerin de üstüne düşen vazifeler var. Tribün liderlerinin bu konudaki katkıları bizler için çok elzem. Hem takımlarına destek konusunda hem de taraftarın sakinlik ve sükunet içerisinde yönetme açısından bizler için sizlerle ortak çalışmamız güvenlik açısından büyük bir durum teşkil ediyor. İnanıyoruz ki daha önceki senelerde olduğu gibi bu sene de taraftarımız sporda şiddetin önlenmesine yönelik hususlara dikkat ederek takımlarını destekleyeceklerdir. Ben bu bağlamda hepinize teşekkürlerimi, şükranlarımı arz ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA

Elazığspor, Güvenlik, Futbol, Elazığ, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Elazığspor İçin Güvenlik Toplantısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Belçika’da salmonella alarmı: 306 kişi hastalandı, yumurtalar 8 ülkede toplatılıyor Belçika’da salmonella alarmı: 306 kişi hastalandı, yumurtalar 8 ülkede toplatılıyor
Ermenistan’da eski Cumhurbaşkanı Koçaryan ve oğlu gözaltında Ermenistan’da eski Cumhurbaşkanı Koçaryan ve oğlu gözaltında
Deodorant kutusu bomba gibi patladı, evde yangın çıktı: 3 kişi yaralandı Deodorant kutusu bomba gibi patladı, evde yangın çıktı: 3 kişi yaralandı
Birlikte can veren iki kız kardeş, aynı eve gelin gitmiş Birlikte can veren iki kız kardeş, aynı eve gelin gitmiş
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: Göçmene ihtiyacımız var Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: Göçmene ihtiyacımız var
Emekli Tuğamiral Ertürk’e 6 yıla kadar hapis talebi Emekli Tuğamiral Ertürk'e 6 yıla kadar hapis talebi

16:15
Fener taraftarı Fransa sokaklarını inletti Polis etten duvar ördü
Fener taraftarı Fransa sokaklarını inletti! Polis etten duvar ördü
16:09
Piyasaların beklediği kritik veri açıklandı Altın fiyatlarında keskin düşüş
Piyasaların beklediği kritik veri açıklandı! Altın fiyatlarında keskin düşüş
15:33
Tülay Hatimoğulları’ndan barış sürecine zarar verecek sözler
Tülay Hatimoğulları'ndan barış sürecine zarar verecek sözler
15:13
15 yıllık altın birikimini bozdurdu İşte eline geçen servet
15 yıllık altın birikimini bozdurdu! İşte eline geçen servet
15:00
Süper Lig devinin başkanı çıldırdı: TFF görevden alamıyor, konuyu Cumhurbaşkanımıza arz edeceğim
Süper Lig devinin başkanı çıldırdı: TFF görevden alamıyor, konuyu Cumhurbaşkanımıza arz edeceğim
14:24
Birileri terör sorununun çözümünden rahatsız Tepki çeken provokasyon
Birileri terör sorununun çözümünden rahatsız! Tepki çeken provokasyon
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2026 16:38:57. #.0.2#
SON DAKİKA: Elazığspor İçin Güvenlik Toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement