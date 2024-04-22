Elazığspor Kaptanı Mesut Saray, kariyerinin 500. maçına çıktı.
2005 yılında futbol kariyerine başlayan Elazığspor'un tecrübeli kaptanı Mesut Saray, kariyerinin 500. maçına Elazığspor formasıyla Sapanca Gençlikspor karşısında çıktı. Sapanca Gençlikspor müsabakası öncesi Elazığspor Asbaşkanı Mustafa Şerifoğulları ve ikinci başkan Hasan Murat Öz tarafından kaptan Mesut Saray'a 500 yazılı Elazığspor forması takdim edildi. - ELAZIĞ
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Balıkesir Üniversitesi öğrenci ve akademisyenlerinden oluşan bisiklet grupları, dersler öncesi spor yapmak ve bisiklet turu yaparak okullarına derse giriyor. Balıkesir Üniversitesi Çağış Yerleşkesinde gerçekleştirilen etkinlikte botanik bahçesi ve bisiklet yolları kullanıldı. Etkinlikten memnun kalan katılımcılar, bisiklet etkinliklerinin devam edeceğini ve yeni etkinliklerin planlandığını belirtti.
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Sivasspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak müsabakanın Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Alman Benjamin Brand oldu. Mücadelede hakem Cihan Aydın düdük çalarken, dördüncü hakemlik görevini Alper Akarsu üstlenecek. AVAR olarak Abdullah Buğra Taşkınsoy, Deniz Caner Özaral ve Onur Özütoprak, Brand'a eşlik edecek.
Çayırova Belediyesi'nin çocuk kulüplerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu yaşandı. Miniklerin hazırladığı gösteriler büyük bir ilgi ve beğeniyle takip edildi. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimini önemsediklerini belirterek, geleceğe en güzel şekilde hazırlamak için yanlarında olduklarını söyledi.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un Galatasaray maçı biletleri satışa çıktı. Adana Demirspor, 26 Nisan Cuma günü saat 20.00'de Galatasaray'ı ağırlayacak. Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 'Galatasaray maç biletleri satışta' denildi. Bilet fiyatları ise çeşitli tribünler için farklılık göstermektedir.
Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen Okullar Arası Yıldızlar Bölge Ragbi Turnuvası, Germencik Stadyumu'nda gerçekleştirildi. Turnuvada 11 ilden 21 takımın katılımıyla gerçekleşen müsabakalarda, 300'den fazla sporcu mücadele etti. Dereceye giren takımlar arasında yoğun bir mücadele yaşandı ve ödül töreniyle dereceye giren takımlara ödülleri takdim edildi.
Büyükçekmece Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde çalışmalarını sürdüren judocular kuşak sınavına katıldı. Başarılı olan sporcular, Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün tarafından kutlandı.
Elazığ 1. Amatör Küme Futbol Liginde oynanan 22. hafta maçlarıyla sezon sona erdi. A ve B Grubunda Play-Off oynama hakkı kazanan takımlar belirlendi. Küme düşen takımlar da belli oldu.
Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı, İstanbul Mesudiyespor'u 2-0 mağlup etti. Maçta Mercan Çiftçi ve Zeynep Akyol'un attığı gollerle galibiyete ulaşan Körfez Gençlerbirliği, 13 puanla altıncı sırada yer alıyor.
Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen Oturarak Voleybol 1. Ligi müsabakaları Karabük'te başladı. Yeni Mahalle Spor Salonu'nda 3 grupta oynanacak müsabakalara, 14 takımdan yaklaşık 200 sporcu, yönetici ve teknik heyet katıldı. Grup müsabakaları sonunda ilk 6 takım ve en iyi 2 üçüncü takım, mayısta yapılacak finallerde mücadele edecek. Final etabı sonunda ise 2 takım Oturarak Voleybol Süper Lig'e yükselecek. Grup müsabakaları 24 Nisan'da sona erecek.
Bafra ilçesinde düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Satranç Turnuvası'na 120 genç sporcu katıldı. Turnuva, Gençlik Merkezi Müdürlüğü salonunda gerçekleştiriliyor ve iki gün sürecek. Turnuvada derece yapan sporculara ödülleri verilecek.
Kastamonu'da hazırlıklarını tamamlayan wushu sporcusu Asuman Çığlıoğlu, Çin'de düzenlenecek Dünya Wushu Şampiyonası'nda altın madalya için mücadele edecek.
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