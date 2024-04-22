Elazığspor Kaptanı Mesut Saray, kariyerinin 500. maçına çıktı.

Çayırova'da Miniklerin Gösterileri Büyük Alkış Topladı

Çayırova Belediyesi'nin çocuk kulüplerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu yaşandı. Miniklerin hazırladığı gösteriler büyük bir ilgi ve beğeniyle takip edildi. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimini önemsediklerini belirterek, geleceğe en güzel şekilde hazırlamak için yanlarında olduklarını söyledi.