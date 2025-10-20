Elazığspor, Mustafa Sarıgül ile 3\'te 3 Yaptı

Elazığspor, Fırat Gül'le yolların ayrılması sonrası göreve gelen Teknik Direktör Mustafa Sarıgül ile 3'te 3 yaptı.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 9. haftasında kritik maçta deplasmanda Şanlıurfaspor'u 2-0 yenerek yükselişini sürdüren Elazığspor, Teknik Direktör Mustafa Sarıgül yönetiminde 3'te 3 yaptı. Batman Petrolspor yenilgisi sonrası Fırat Gül'le yolların ayrılması sonrası göreve başlayan Sarıgül sırasıyla Karacabey Belediyespor, Karaman FK ve Şanlıurfaspor maçlarını kazandı. - ELAZIĞ
