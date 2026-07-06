Elazığspor, Onur Eriş\'i Transfer Etti

Elazığspor, haftalar öncesinden anlaşma sağladığı başarılı bek oyuncusu Onur Eriş'i resmi olarak kamuoyuna duyurdu.

Elazığspor'da haftalar öncesinden anlaşma sağlanan Onur Eriş'le resmi sözleşme imzalandı. Batman Petrolspor'dan Mert Örnek, Emir Alagöz, Feyyaz Belen, Isparta 32 Spor'dan Alperen Pak ve Kahramanmaraş İstiklalspor'dan Kemal Rüzgar'la resmi olarak sözleşme imzalayan Elazığspor yine Serdar Bozkurt'un Batman Petrolspor'dan öğrencisi Onur Eriş transferini de resmi olarak bitirdi.

Teknik Direktör Serdar Bozkurt'un Batman Petrolspor'dan şampiyon öğrencisi olan Onur, geçen sezon 27 maçta 1 gol, 5 asistle oynadı. Elazığspor'dan yapılan resmi açıklamada; "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Onur Eriş ile 1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Transferin hem kulübümüze hem de oyuncumuza hayırlı olmasını diler, bordo beyazlı formamızla kendisine başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı. - ELAZIĞ