Elazığspor PFDK'ya Sevk Edildi - Son Dakika
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Elazığspor PFDK'ya Sevk Edildi

Elazığspor PFDK\'ya Sevk Edildi

Elazığspor, Ankara Demirspor maçındaki taraftarların çirkin tezahüratları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

06.11.2024 14:23  Güncelleme: 14:24
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Elazığspor, Ankara Demirspor maçında taraftarların neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat eyleminden ötürü PFDK'ya sevk edildi.

Nesine 2. Lig Kırmızı Grubun 10. haftasında Elazığ Atatürk Stadyumu'nda oynanan ve Elazğspor'un 3-2 kazandığı Ankara Demirspor maçında taraftarların neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat eyleminden ötürü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Cezası nedeniyle Arnavutköy Belediyespor maçını seyircisiz oynayan bordo-beyazlılar, seyircisine kavuştuğu ilk maçta yine ceza alacak.

Hukuk Müşavirliğince 5 Kasım 2024 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporunda, "Çimentaş Elazığspor Kulübünün 3 Kasım 2024 tarihinde oynanan Çimentaş Elazığspor-Ankara Demirspor Nesine 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatının 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir" denildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Elazığspor PFDK'ya Sevk Edildi - Son Dakika

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