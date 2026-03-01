Elazığspor, Şanlıurfaspor\'u 1-0 Yendi

TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 26. haftasında Elazığspor, evinde Şanlıurfaspor'u 1-0 mağlup etti.
Stat: Elazığ Atatürk
Hakemler: Erdem Mertoğlu, Abdullah Melih Karaduman, Erdi Abdulmecit Sayar
Elazığspor: Furkan Köse, Sakıb Aytaç, Ercan Coşkun (Ömer dk. 46), Süleyman Özdamar, Erkan Eyibil (Ali dk. 46), Hakan Yavuz, Sertaç Çam (Çağlayan dk. 77), Haluk Mustafa Tan, Mikail Koçak, Samed Ali Kaya (Halil İbrahim dk. 46), Fuat Bavuk (Enes dk. 87)
Şanlıurfaspor: Burak Öğür, Levent Gülen, Berk Yıldız, Berk İsmail Ünsal, Çınar Tarhan (Ali Sühan dk. 77), Mert Çölgeçen, Erhan Çelenk, Hasan Hüseyin Acar (Sinan dk. 77), Recep Yemişçi, Onur Karakabak, Vedat Bora
Gol: Sakıb (dk. 69) (Elazığspor)
Sarı kartlar: Erkan, Mikail, Ali, Hakan (Elazığspor), Levent (Şanlıurfaspor) - ELAZIĞ
