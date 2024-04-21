Elazığspor, Sapanca Gençlikspor\'u 2-1 mağlup etti

TFF 3. Lig 2. Grup 27. hafta maçında Elazığspor, konuk ettiği Sapanca Gençlikspor'u 2-1 mağlup etti.
Hakemler: Ahmet Ecevit, Osman Baruk, Furkan Ulu
Çimentaş Elazığspor: Hakan Canbazoğlu, Mehmet Eksik, Hasan Ekici, Çağrı Yağız Yasak, Mesut Saray (Mehmet Ablay dk. 58), Berşan Yavuzay, Metin Peker (Burak dk. 82), Fatih Kıran (Burhan dk. 58), Mikail Koçak, Beykan Şimşek (Ahmet Ertuğrul dk. 82), Bahattin Köse (Murat dk. 73)
Sapanca Gençlikspor: Kadir Balcı, Enver Yıldız, Muhammet Baha Yetim (Ömer dk. 62), Hasan Bekil, Ahmet Bahçıvan (Emirhan dk. 77), Nuh Aşkın, Bekir Can Sönmez, Berkay Ekici (Burkan Kaan dk. 80), Ensar Bilir, Raif Gündoğdu (Enes dk. 62), Gülhan Üreyen
Goller: Enver (dk. 13 k.k.) Çağrı Yağız (dk. 79) (Elazığspor), Berkay (dk. 72) (Sapanca Gençlikspor)
Sarı kart: Ensar (Sapanca Gençlik) - ELAZIĞ
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Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda gerçekleştirecekleri gösteri öncesi Antalya'da prova uçuşu yaptı. Türk Yıldızları, 23 Nisan'da düzenlenecek gösteri öncesinde Antalya semalarında 30 dakikalık hazırlık uçuşu gerçekleştirdi. Vatandaşlar uçuşu kentin farklı bölgelerinde heyecanla izlerken bazıları da telefonlarıyla kaydetti. Türk Yıldızları'nın gösterisi, 23 Nisan'da Konyaaltı Sahili'nde saat 16.00'da izlenebilecek.
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