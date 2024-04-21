Elazığspor, Sapanca Gençlikspor\'u 2-1 mağlup etti

Türk Yıldızları, 23 Nisan'da Antalya'da Prova Uçuşu Gerçekleştirdi

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda gerçekleştirecekleri gösteri öncesi Antalya'da prova uçuşu yaptı. Türk Yıldızları, 23 Nisan'da düzenlenecek gösteri öncesinde Antalya semalarında 30 dakikalık hazırlık uçuşu gerçekleştirdi. Vatandaşlar uçuşu kentin farklı bölgelerinde heyecanla izlerken bazıları da telefonlarıyla kaydetti. Türk Yıldızları'nın gösterisi, 23 Nisan'da Konyaaltı Sahili'nde saat 16.00'da izlenebilecek.