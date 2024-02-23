Elazığspor, Silifke Belediyespor ile deplasmanda karşılaşacak - Son Dakika
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Spor

Elazığspor, Silifke Belediyespor ile deplasmanda karşılaşacak

Elazığspor, Silifke Belediyespor ile deplasmanda karşılaşacak

Elazığspor, TFF 3. Lig 2. Grup'un 21. Haftası'nda Silifke Belediyespor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Elazığspor, lider TPAO Batman Petrolspor'la arasındaki puan farkını kapatmak için galibiyet için mücadele edecek.

23.02.2024 13:48  Güncelleme: 13:50
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Elazığspor, TFF 3. Lig 2. Grup'un 21. Haftası'nda Silifke Belediyespor'la deplasmanda karşılaşacak.

TFF 3. Lig 2. Grup'un 21. Haftası'nda Elazığspor, Silifke Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. Kritik maçlarda aldığı puanlarla play-off potasında yerini sağlamlaştıran ve lider TPAO Batman Petrolspor'la arasındaki 6 puanlık farkı kapatmak için mücadele veren Bordo-Beyazlılar, Silifke Belediyespor deplasmanına da galibiyet için çıkacak. Elazığspor'da bu maçta kart cezalıları Fatih Kıran, Hasan Ekici ile sakatlığı süren Çağrı Yağız Yasak forma giyemeyecek.

25 Şubat Pazar günü saat 14.00'te Silifke Şehir Stadı'nda oynanacak olan maçı İstanbul Bölgesi'nden C Klasman Hakemi Recep Buğra Çetin yönetecek. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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