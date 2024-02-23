Elazığspor, Silifke Belediyespor ile deplasmanda karşılaşacak

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Elazığspor, TFF 3. Lig 2. Grup'un 21. Haftası'nda Silifke Belediyespor'la deplasmanda karşılaşacak.

TFF 3. Lig 2. Grup'un 21. Haftası'nda Elazığspor, Silifke Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. Kritik maçlarda aldığı puanlarla play-off potasında yerini sağlamlaştıran ve lider TPAO Batman Petrolspor'la arasındaki 6 puanlık farkı kapatmak için mücadele veren Bordo-Beyazlılar, Silifke Belediyespor deplasmanına da galibiyet için çıkacak. Elazığspor'da bu maçta kart cezalıları Fatih Kıran, Hasan Ekici ile sakatlığı süren Çağrı Yağız Yasak forma giyemeyecek.

25 Şubat Pazar günü saat 14.00'te Silifke Şehir Stadı'nda oynanacak olan maçı İstanbul Bölgesi'nden C Klasman Hakemi Recep Buğra Çetin yönetecek. - ELAZIĞ