Ara dönem hazırlıklarına devam eden Elazığspor, ilk hazırlık maçında Süper lig ekiplerinden Sivasspor ile karşılaşacak.
Nesine 2. Lig'de ara dönem hazırlıklarına devam eden Elazığspor, Antalya Kampı'ndaki ilk hazırlık maçında bugün Trendyol Süper Lig ekiplerinden Sivasspor ile hazırlık maçında karşılaşacak. Saat 16.00'da başlayacak müsabakaya Spice Hotel Futbol Sahası ev sahipliği yapacak. - ELAZIĞ
Son Dakika › Spor › Elazığspor, Sivasspor ile İlk Hazırlık Maçını Oynayacak - Son Dakika
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