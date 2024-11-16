Elazığspor Taraftarından Sağduyu Çağrısı

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Milliyetçi Elazığsporlular Taraftar Grubu Başkanı Muhammed Arslan'dan, Diyarbekirspor maçı için sağduyu çağrısı geldi.

Elazığspor taraftar grubu Milliyetçi Elazığsporlular'ın Başkanı Muhammed Arslan, pazar günü oynanacak Diyarbekirspor maçı öncesi önemli bir açıklama yaptı. Arslan, muhtemel provokasyonlara alet olmayacaklarını belirterek, "Yarınki Diyarbekirspor maçı öncesi herhangi bir provokasyonun içinde olmayacağız. Bordo-beyaza gönül veren tüm dostlarımızı stada ve kuzey kale arkasına davet ediyoruz" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ