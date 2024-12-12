Elazığspor, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla taraftarları hafta sonu oynanacak Beyoğlu Yeni Çarşı maçına davet etti.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 16. haftasında Beyoğlu Yeni Çarşı'yı konuk edecek olan Elazığspor, sosyal medya hesabından 'O koltuk senin, yerini al' başlıklı yaptığı paylaşımda, "Pazar günü oynayacağımız Beyoğlu Yeni Çarşı maçının bilet satışı devam ediyor. Online biletlerinizi site üzerinden, kağıt biletlerinizi ise Elazığspor Store'den temin edebilirsiniz" ifadeleri kullanıldı. - ELAZIĞ
Son Dakika › Spor › Elazığspor Taraftarlarını Maça Davet Etti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?