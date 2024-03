Elazığspor Teknik Direktörü Bülent Yenihayat, Anadolu Üniversitesi maçını değerlendirdi

Spor

Elazığspor'un başında çıktığı 17. maçtan da yenilgisiz ayrılan ve şampiyonluk yolunda önemli bir adım daha atan teknik direktör Bülent Yenihayat maç sonu değerlendirmelerde bulundu.

TFF 3. Lig 2. Grubun 24. haftasında deplasmanda karşılaştığı Anadolu Üniversitesini 2-1 yenerek şampiyonluk yolunda dev bir adım atan Elazığspor'da teknik direktör Bülent Yenihayat maç sonu değerlendirmelerde bulundu. Maça etkisiz başladıklarını belirten başarılı çalıştırıcı, ikinci yarıda pes etmediklerini kaydetti. Takımın kart problemine de dikkat çeken Yenihayat, Kelkit Hürriyetspor maçında kendisi dahil 4 ismin cezalı olduğu kaydetti. Bülent Yenihayat'ın maç sonu değerlendirmeleri şöyle:

"Rakiplerimiz puan kaybettikten sonra bu maç bizim için daha çok anlam kazandı. İlk yarı istediğimiz oyunu ve enerjiyi sahaya koyamadık, her hafta olduğu gibi kalemize gelen ilk ve tek pozisyon gol oldu. Bunun üzerinde biraz daha çalışarak ilerleyen haftalarda daha dikkatli olmalıyız. İlk yarıda etkisiz oynamamıza rağmen oyunun tamamen hakimiydik, üretmekte problem yaşadık. İkinci yarı baskılı oyunumuz devam etti, Mikail ve Beykan'ın attığı goller ile sahadan kazanarak ayrıldık. Pes etmeyen, mücadelesi ile kenetlenen futbolcu grubumu öncelikle tebrik ederim. Matematiksel olarak şampiyonluk şansımız devam ettiği sürece inat ile orayı zorlayacağız. Puan farkı her hafta eriyor, bundan sonra sahaya çıktığımız her maç bizim için final olacak. Takım olarak, tamamen bunun farkındayız, maç maç, önümüze bakarak sezon sonunda şampiyon olup bir üst lige çıkmak istiyoruz. Haftaya ben başta olmak üzere Metin, Mesut ve Mert cezalı. Birçok oyuncumuz da sınırda. Kartlara da dikkat etmeliyiz çünkü kısıtlı bir kadromuz var, her oyuncumuza inanılmaz derece ihtiyacımız var. Bu hafta geride kaldı, hafta sonu taraftarımız ile iç sahada evimizde kazanmamız gerekiyor. Şanlı Elazığspor taraftarıyla buluşmaya az kaldı." - ELAZIĞ