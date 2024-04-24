Elazığspor, TFF'ye çağrıda bulundu - Son Dakika
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Elazığspor, TFF'ye çağrıda bulundu

Elazığspor, TFF\'ye çağrıda bulundu

Elazığspor Kulübü, TFF'ye çağrıda bulunarak Turgutluspor-TPAO Batman Petrolspor maçının şaibeye yer verilmemesini talep etti. Elazığspor, maçın naklen yayınlanmasını ve üst klasman hakemlerinin atanmasını istedi.

24.04.2024 10:34  Güncelleme: 10:38
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Elazığspor Kulübü, hafta sonu oynanacak olan Turgutluspor- TPAO Batman Petrolspor maçı için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) çağrıda bulundu.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta 2023-2024 sezonu hafta sonu oynanacak olan maçlarla tamamlanacak. Elazığspor Kulübü de TFF ve Turgutuspor Kulübüne çağrıda bulunarak, şaibeye yer verilmemesini vurguladı.

Elazığspor Kulübü'nden yapılan açıklama şöyle:

"TFF 3.Lig'de 2023-2024 sezonun bitimine 1 hafta kalırken, daha önce birçok maçımızda hakem hatalarından canı yanmış bir kulüp olarak Türkiye Futbol Federasyonu ve Turgutluspor camiasına açık çağrımızdır. Koca bir sezonun emeklerinin sahada karşılık bulmasını beklerken, gelen duyumların çok çirkin olduğu camiamızı derinden üzmüştür. 22 maçlık yenilmezlik serisiyle profesyonel liglerde her kesimin takdirini toplayan takımımız, topladığı puanları hakkaniyetle ve büyük taraftarının desteğiyle kazanmıştır. Umuyoruz ve diliyoruz ki cumartesi günü Turgutlu'da oynanacak Turgutluspor - B. Petrolspor müsabakası da hakkaniyetle oynansın ve hiçbir şaibenin olmadığı bir maç olsun. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan bu önemli maçı naklen yayın programına almasını ve müsabakaya üst klasman hakemlerinin atanmasını talep ediyoruz. Sezonun büyük bir bölümünde performansıyla takdir toplayarak liderliği kovalayan ve 40 yıllık mazisiyle bugüne kadar hiçbir şaibeye karışmamış Turgutluspor Kulübü'nden ise camialarına yakışır bir şekilde mücadele etmelerini bekliyoruz. Gözümüz de kulağımız da cumartesi günü Turgutlu'da olacak." - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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