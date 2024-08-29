Elazığspor Transfer Tahtasının Açılmasıyla Gurur Duyuyor

Spor

Elazığspor, yaptığı açıklama ile yılların problemi olan transfer tahtasının tarih olacağını duyurdu.

TFF 2. Lig'de mücadele eden Elazığspor'da yılların problemi olan transfer tahtası tarih oluyor. Bordo-beyazlı kulüp resmi internet sitesinden yayınladığı açıklama ile 2.5 yıllık süre zarfında 72 dosyaya 71.603.424,10 TL ödeme yapıldığını bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Aziz şehrimiz Elazığ'ımızın marka değeri olan Çimentaş Elazığspor Kulübü'müzün Onursal Başkanı, Elazığ Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğulları'nın 2022 yılının ocak ayında büyük uğraş ve özverisi sonrasında kulübümüzün transfer tahtası geçici süreyle açılmıştı. Önceki dönem Kulüp Başkanımız Serkan Çayır ve önceki dönem yönetim kurulu üyelerimizin sarf ettiği emeğin ardından transfer tahtasının açılmasına engel dosyalara bir kısım olmak suretiyle ödeme gerçekleştirilmişti. Son olarak Çimentaş Elazığspor Kulübümüzün Başkanı Ahmet Feti Yılmaz ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz tarafından transfere engel dosyalar için yeni bir ödeme daha yapıldı. Bu gelişmenin ardından şehrimizin gururu Elazığspor'umuzun bu dönem için transfer tahtasının açıldığını, büyük bir gururla ifade etmek istiyoruz. Bordo-beyazlı taraftarımız, Elazığspor camiası, bu şanlı armaya gönül veren herkesin, mazisi şan ve şeref ile dolu olan kulübümüzün transfer tahtasının açıldığını, büyük bir mutlulukla karşılayacağına eminiz" denildi.

Açıklamanın devamında, "Elazığspor Kulübümüzün transfere engel sadece mevcut birkaç dosyası kalmıştır. Bu dosyalar da kapatıldığı takdirde, temsilcimizin sırtındaki kamburu olan transfer tahtası, bir daha kapanmamak üzere tamamen açılacaktır. Elazığspor Kulübümüz yaklaşık 2 buçuk yıllık süreçte 72 dosyaya 71.603.424,10 TL gibi büyük bir meblağ ödeyerek, çok büyük gayret ve emek sergilemiştir. Hatırlanacağı üzere geçmiş dönemlerde yerel ve ulusal medyada büyük çınar Elazığspor'umuz olumsuz haberlerle gündeme geliyor, hak etmediğimiz durumlarla, ekonomik zorluklarla, transfer tahtaları ve kapanmayan dosyalarla karşı karşıya kalıyordu. Kamuoyunda, sportif başarılardan ziyade, kulübümüzde yaşanan problemler yer alıyor, Elazığspor camiası, kulübümüzün geleceğine karamsar gözlerle bakıyordu. Geçmişi nice başarılarla dolu kulübümüz artık geleceğe güvenle ve umutla bakıyor. Kulübümüzün önünde en büyük engel olarak görülen transfer tahtası sorunu, mazi oluyor. Bütün kamuoyu bilmelidir ki; kulübümüze verilen destekler boşa gitmemiştir, her kuruşun hakkı ödenmiş ve hesabı verilebilmektedir. Elazığspor Kulübü'müzün her harcamasında, beytülmal ilkesi ile hareket edilmiş, bu çerçevede temsilcimizin transfer tahtası sona erdirilmiş, şeffaf ve kamuoyuna açık bir yönetim anlayışı izlenmiştir. Bu konuda daha detaylı bilgi almak isteyen taraftarımız, Elazığspor'a gönül vermiş herkesi, mali tablomuzu, dosyalarımızı incelemek üzere kulübümüze davet ediyor, ne kadar açık ve şeffaf bir yönetim şekli benimsediğimizi de bu şekilde ispatlamış oluyoruz. Bizler, şanlı kulübümüzün geleceğe emin adımlarla yürüyebilmesi adına elimizden ne geliyorsa yapmaya devam edecek, bu şanlı armanın hiçbir zaman yere düşmesine müsaade etmeyeceğiz. Açılan transfer tahtası kulübümüze, camiamıza ve şehrimize, hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerine yer verildi. - ELAZIĞ