Elazığspor'u 3 hoca çalıştırdı - Son Dakika
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Elazığspor'u 3 hoca çalıştırdı

18.05.2022 13:53
Elazığspor'u 3 hoca çalıştırdı

TFF 3. Lig 1. Grup'ta son haftalarda aldığı kritik galibiyetlerle kümede kalmayı başaran Elazığspor'u sezon içinde 3 farklı teknik adam çalıştırdı.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta son haftalarda aldığı kritik galibiyetlerle kümede kalmayı başaran Elazığspor'u sezon içinde 3 farklı teknik adam çalıştırdı.

Son 10 haftada yakaladığı yenilmezlik serisiyle TFF 3. Lig'e tutunan Elazığspor, sezon içinde 3 farklı teknik adamla çalıştı. Sezon başı çalışmalarını altyapı koordinatörü Kenan Kamaç nezaretinde gerçekleştiren ve sezona da Kamaç yönetiminde başlayan Bordo-Beyazlılar, 3. hafta itibariyle Kamaç'la yollarını ayırma kararı aldı. Kenan Kamaç yönetiminde Elazığspor 3 maçta 1 puan aldı.

Elazığspor'da Kenan Kamaç'tan sonra Teknik Direktörlük koltuğuna oturan Cafer Aydın, bordo-beyazlı ekibin başında 19 maça çıktı. 19 maçlık süreçte Elazığspor'la 13 puan toplayan ve küme düşme korkusunu derinden hisseden bordo-beyazlı ekip, Karaman Belediyespor deplasmanında alınan 1-0'lık yenilgi sonrası Aydın'la yollarını ayırdı.

Tutaş'tan 25 puan

Elazığspor'da Cafer Aydın'la yolların ayrılması sonrası sportif direktörlük görevinden teknik direktörlüğe geçen Alaattin Tutaş yönetiminde Elazığspor tam 25 puan topladı. Son 10 haftası yenilmezlik serisi şeklinde geçen Tutaş yönetiminde bordo-beyazlılar 13 maça çıkarak 1,92 puan ortalaması yakaladı ve Kahta 02 Spor'un önünde ligi 14. sırada tamamladı. - ELAZIĞ

Elazığspor'u 3 hoca çalıştırdı
Elazığspor'u 3 hoca çalıştırdı
Elazığspor'u 3 hoca çalıştırdı

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Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Elazığspor, Aydın, Spor, Son Dakika

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